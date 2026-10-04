Украину ждет массовая безработица из-за атак РФ? Что будет с рынком труда и кому сложнее всего найти работу

Из-за российских ударов, остановки крупных предприятий и связанного с этим эффекта домино реальная безработица в наиболее пострадавших регионах Украины к концу года, по прогнозам, может вырасти до 24-26 %. Эксперты также ожидают усиления внутренней миграции в центральные и западные области и увеличения числа зарегистрированных безработных, однако этот сценарий не означает неизбежной массовой безработицы в масштабах всей страны.

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Об этом рассказали глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский и экономист Олег Пендзин в комментарии СМИ. По их оценкам, до конца года проблемы с работой могут усугубиться прежде всего в регионах, которые больше всего страдают от российских атак и остановки крупных предприятий.

Остановка одного завода может оставить без работы тысячи людей

Ключевой угрозой Забловский называет разрушение промышленной и логистической инфраструктуры. Крупные предприятия в Украине создают рабочие места не только непосредственно на производстве. Вокруг каждого промышленного гиганта работает целая сеть смежных компаний – перевозчики, ремонтники, поставщики сырья, железнодорожники, сервисные предприятия и малый бизнес.

Именно поэтому остановка крупного завода может иметь гораздо более широкие последствия, чем сокращение персонала одного предприятия. "Когда российский дрон сжигает очередной склад или останавливается завод-гигант, сразу исчезает работа для тысяч людей", – объясняет Забловский.

По его словам, особенно уязвимой остается металлургическая отрасль. Проблемы крупных предприятий автоматически сказываются на шахтерах, железнодорожниках, ремонтниках и других работниках, чья работа напрямую зависит от функционирования промышленности.

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В некоторых случаях людей не увольняют сразу, а переводят на вынужденный простой. Отмечается, что это позволяет предприятиям сохранить персонал, однако доходы работников в таком случае существенно сокращаются.

Под ударом оказывается и малый бизнес

Следующим звеном становятся небольшие предприятия, которые на первый взгляд могут вообще не быть связаны с крупным производством. Например, остановка строительства или крупных торговых объектов означает сокращение заказов для производителей мебели, стройматериалов, окон, дверей, металлоконструкций и других товаров.

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Меньше работы получают перевозчики и сервисные компании. Падение доходов работников крупных предприятий также напрямую сказывается на местной экономике. Люди начинают меньше тратить в магазинах, кафе, салонах, на развлечения и другие необязательные услуги.

Бизнес получает меньшую выручку, сокращает расходы, отказывается от найма новых сотрудников, а в самых сложных случаях – начинает увольнения. Именно так локальная проблема одного крупного предприятия может постепенно превращаться в кризис всего местного рынка труда.

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Увольнений в сфере торговли и услуг становится больше

По оценке Забловского, за последние два месяца количество реальных увольнений в торговле и сфере услуг могло увеличиться примерно на 12–15%; эти отрасли особенно чувствительны к сокращению потребительских расходов. Если люди теряют работу, переходят на простой или начинают получать меньше, они в первую очередь сокращают необязательные покупки.

Отмечается, что это напрямую сказывается на магазинах, заведениях общественного питания, развлекательном секторе и различных услугах. В результате проблемы промышленности могут с определенной задержкой переходить в сферу услуг. Особенно остро это может ощущаться в городах, экономика которых традиционно зависит от одного или нескольких крупных предприятий.

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Отдельной проблемой остаются российские атаки на складскую и логистическую инфраструктуру. Склад может быть конечной точкой целой сети поставок. С ним работают водители, логистические компании, производители, фермерские хозяйства, охранные и ремонтные предприятия.

Если крупный склад прекращает работу, часть этих компаний может лишиться заказов. Например, повреждение логистических центров продовольственных компаний может означать сокращение объема работы для водителей грузовиков-рефрижераторов.

Молодежь может оказаться в числе наиболее уязвимых

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Еще одной группой риска экономисты называют молодых работников. Значительная часть молодежи занята именно в сферах, которые быстро реагируют на ухудшение экономической ситуации – торговле, общественном питании, обслуживании, маркетинге и других сервисных отраслях.

Такие рабочие места часто сокращают быстрее, чем персонал на стратегических производствах. Кроме того, работники с небольшим опытом работы имеют меньше преимуществ при конкуренции за ограниченное количество вакансий.

Наиболее тревожный прогноз касается регионов, экономика которых непосредственно страдает от боевых действий, атак на предприятия и остановки производства. По оценке Забловского, к Новому году уровень реальной безработицы в таких регионах может вырасти до 24–26 %.

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Украине грозит новая волна внутренней миграции

Еще одним следствием проблем с работой может стать усиление внутренней миграции. Пендзин ожидает, что до конца года все больше людей с прифронтовых территорий могут переезжать в центральные и западные области. Причины такого решения могут быть одновременно связанными с безопасностью и экономическими.

Если предприятие прекратило работу, а найти новую вакансию в городе сложно, у человека появляется дополнительный стимул для переезда. Наряду с этим будет расти спрос на жилье, социальные услуги, места в школах и детских садах.

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Таким образом, проблемы одного региона могут частично переноситься на другие области страны. Пендзин также ожидает значительного увеличения числа официально зарегистрированных безработных. Если волна сокращений действительно усилится, все больше украинцев будут обращаться в центры занятости в поисках вакансий, возможностей для переобучения и государственной поддержки.

Безработица может увеличить количество желающих служить по контракту

Еще одним возможным последствием экономисты называют увеличение числа людей, которые будут рассматривать контрактную службу в Вооруженных силах Украины как вариант трудоустройства. По оценке Пендзина, особенно это может касаться граждан с техническими и рабочими специальностями.

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Армии нужны не только военнослужащие боевых специальностей. Существует значительный спрос на специалистов по ремонту, техническому обеспечению и логистике. В частности, востребованными могут быть слесари, сварщики, водители и другие специалисты, профессиональные навыки которых можно использовать в подразделениях обеспечения и ремонта.

Несмотря на пессимистические прогнозы, говорить о гарантированной массовой безработице по всей Украине пока не стоит. Наибольший риск существует именно для тех территорий, где одновременно действуют несколько негативных факторов.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, средняя зарплата в Украине в августе 2026 года составляла 31 892 грн, или около 24 557 грн после НДФЛ (налога на доходы физических лиц) и военного сбора: за месяц она уменьшилась на 1,1%, но за год выросла на 23,1%. Больше всего в среднем платили в сфере информации и телекоммуникаций – 79 170 грн, меньше всего – в сфере образования – 19 109 грн, тогда как задолженность по зарплатам по состоянию на 1 сентября достигла 3,8 млрд грн.