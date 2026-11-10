Украинцам изменили условия легализации в стране ЕС: что необходимо знать

Граждане Украины с временной защитой в Хорватии могут получить обычное разрешение на проживание или работу. Правила перехода упростили, сделав их безопаснее – для рассмотрения заявления даже не нужно отказываться от текущей защиты.

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Об этом говорится в разъяснении на сайте Министерства иностранных дел Хорватии. Кроме того, граждан освободили от необходимости предоставлять справку об отсутствии судимости, если они прожили в стране не менее года.

Пошаговый процесс перехода

Лицо с временной защитой подает документы на временное проживание или разрешение на работу .

. В течение всего времени, пока миграционная служба рассматривает заявление, в се права и статус временной защиты сохраняются.

Когда миграционная служба принимает предварительное положительное решение , она связывается с заявителем.

, она связывается с заявителем. После получения уведомления нужно написать заявление об отказе от прав в рамках временной защиты (документ должен быть на хорватском языке или переведен на него).

(документ должен быть на хорватском языке или переведен на него). Старое удостоверение личности лица, получившего временную защиту, нужно сдать для аннулирования.

для аннулирования. После предоставления квитанции об уплате административного сбора можно получить новое обычное разрешение.

Для кого упростили требования к документам

Украинцы, которые прожили в Хорватии не менее одного года до момента подачи заявления, освобождаются от необходимости предоставлять справку об отсутствии судимости из Украины или других стран предыдущего проживания. Но, помимо стандартных требований законодательства, для некоторых профессий работодателю придется пройти процедуру проверки местного рынка труда (тест на наличие других кандидатов в Хорватии).

Но следует учитывать, что период проживания в Хорватии под временной защитой не засчитывается в пятилетний срок, необходимый для получения статуса долгосрочного резидента. Этот срок начинает отсчитываться только с момента оформления обычного разрешения на проживание.

А отдельные виды разрешений дополнительно имеют собственные ограничения по зачету сроков. Поэтому этот вопрос стоит уточнять индивидуально применительно к конкретной категории визы.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Швейцарии предлагают существенную либерализацию условий натурализации иностранцев, в том числе граждан Украины. В начале 2027 года в стране пройдет референдум, по результатам которого получить гражданство страны можно будет уже через 5 лет законного проживания.