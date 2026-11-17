17 и 18 ноября 2026 года два венгерских поезда по маршруту "Будапешт – Мукачево" будут курсировать только до Чопа из-за рисков безопасности после российской атаки на Закарпатье. Далее пассажиры смогут добраться до Мукачево пригородными поездами "Укрзалізниці" (УЗ), тогда как ночной поезд Будапешт – Мукачево – Киев продолжит движение по привычному маршруту.

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Об этом сообщили в пресс-службе УЗ. Ограничения ввели после утренней атаки российских беспилотников на Закарпатье. Один из дронов попал в промышленные помещения в пригороде Мукачево.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В то же время венгерская сторона решила временно изменить движение поездов из соображений безопасности.

Как будут курсировать поезда "Будапешт – Мукачево"

Венгерский перевозчик MÁV временно сократил маршрут двух пар поездов, соединяющих Будапешт с Мукачево по европейской колее. Вместо конечной станции Мукачево они будут прибывать в Чоп. Такое решение будет действовать в течение двух дней – 17 и 18 ноября. Пассажирам, которые планировали доехать из Венгрии непосредственно до Мукачево, придется сделать пересадку.

Чтобы сохранить сообщение между городами, "Укрзалізниця" организует пересадку на пригородные поезда широкой колеи. Они будут перевозить пассажиров между Чопом и Мукачево в обоих направлениях. Таким образом, схема поездки временно изменится:

поезда MÁV из Будапешта будут следовать до станции Чоп;

в Чопе пассажиры смогут пересесть на пригородные поезда "Укрзалізниці";

далее они будут добираться до Мукачево;

в обратном направлении пересадочное сообщение будет работать аналогично.

То есть железнодорожное сообщение между Венгрией и Мукачево полностью не прекращается, однако в течение двух дней пассажирам придется учитывать дополнительную пересадку. Информацию о точном времени отправления пригородных поездов стоит проверять перед поездкой в официальных каналах перевозчика.

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Почему Венгрия ограничила движение поездов до Мукачево

Причиной временных изменений стала российская атака на Закарпатье. Утром 17 ноября российские беспилотники атаковали регион, один из них попал в промышленные помещения в пригороде Мукачево. По предварительным данным, в результате удара обошлось без погибших и пострадавших.

В то же время ситуация вблизи железнодорожной станции вызвала обеспокоенность венгерской стороны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что из-за опасности было принято решение на два дня приостановить движение поездов до Мукачево. По его словам, российский беспилотник упал неподалеку от железнодорожной станции.

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"Сегодня в Закарпатье, в 300 метрах от железнодорожной станции Мукачево, упал российский беспилотник. Венгерскому экипажу поезда, прибывавшего из Венгрии, было приказано эвакуироваться", – сообщил Мадьяр.

Изменится ли маршрут поезда Будапешт – Мукачево – Киев

Пассажирам важно учесть, что ограничения не распространяются на все поезда, соединяющие Венгрию и Украину. Ночной поезд по маршруту "Будапешт – Мукачево – Киев", который формирует АО "Укрзалізниця", продолжит курсировать в обычном режиме.

Он не будет менять маршрут из-за временных ограничений, введенных венгерским перевозчиком для двух пар собственных поездов. Временное ограничение введено на два дня – 17 и 18 ноября. В то же время окончательное возобновление движения поездов MÁV непосредственно до Мукачево будет зависеть от дальнейшей оценки ситуации с безопасностью.

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"Укрзалізниця" сообщила, что с венгерской стороной продолжаются переговоры о возобновлении движения до Мукачево в ближайшие дни. До принятия соответствующего решения пассажирам будут обеспечивать пересадочное сообщение через Чоп.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, УЗ получила шесть новых пассажирских вагонов украинского производства, которые вскоре будут курсировать по маршруту Харьков – Перемышль и смогут поддерживать работу освещения, кондиционирования и других систем даже в случае отключения электричества. С начала 2026 года компания уже получила 44 новых вагона, еще 16 планирует получить до конца года,