Украинцам с картами этого банка обновили тарифы по картам: сколько придется платить уже с 10 декабря

Государственный Ощадбанк объявил об изменеиях сразу ряда карточных тарифов для своих клиентов. В частности, банк введет комиссию за операции, связанные с игорным бизнесом, а также введет оплату за доставку своих карт по почте – к примеру, получить по почте карту "Ощада" в Украине будет стоить 80 грн. Нововведения вступят в силу с 10 декабря.

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Об этом сообщили в самом Ощадбанке. Там отметили:

Прежде всего, банк намерен изменить тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт .

. Новые условия будут касаться платеже, связанных с игорным бизнесом: расчетов с букмекерскими компаниями, операций в казино и других игорных заведениях, в частности в интернете, а также покупки лотерейных билетов.

При этом комиссия для каждой операции будет своя. К примеру:

Для операций в Украине.

При использовании собственных средств – 1% от суммы. При использовании кредитных средств комиссия взиматься не будет.

Для операций за границей.

При использовании собственных средств – 2% от суммы. При использовании кредитных средств комиссия взиматься не будет.

Получтить карту банка можно по почте

Параллельно Ощадбанк запускает доставку мгновенных карт через сеть почтового оператора. Для этого были внесены изменения в тарифные пакеты:

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"Мой счет".

"Моя карта".

"Зарплатный".

Стоимость доставки будет зависеть от региона. Так:

по Украине – 80 грн;

в страны, где работает сеть почтового оператора, – 500 грн;

в другие страны – 1 000 грн.

"Изменения в тарифы вступают в силу 10 декабря 2026 года... До 30.06.2027 доставка бесплатная", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех.

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