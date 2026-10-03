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Украинцам установят новую минималку: каков будет размер и почему этого недостаточно

Александр Литвин
Александр Литвин
Time to read3 мин
icon 7,5 т.
У кого выросли зарплаты
У кого выросли зарплаты

Кабинет министров в 2027 году, как показывает проект бюджета, планирует сохранить за Украиной статус европейского государства с самой низкой минимальной зарплатой. В течение следующего года этот социальный стандарт вырастет лишь с 8647 до 9546 грн.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В то же время уже сейчас фактический прожиточный минимум, то есть сумма, критически необходимая для удовлетворения базовых физиологических потребностей человека, достигает 12 105 грн. Все украинские работники, получающие минимальную зарплату, оказались за чертой бедности, и в ближайшем будущем эта угрожающая тенденция будет только усугубляться.

Какой должна быть минимальная зарплата в Украине

Общепринятые европейские и международные стандарты предусматривают, что минимальная зарплата должна составлять не менее 50% от средней заработной платы в стране. С одной стороны, такое соотношение гарантирует сбалансированность показателя, поскольку он привязан к реальной ситуации в национальной экономике. С другой — такая сумма способна обеспечить гражданам достойный и минимально достаточный уровень жизни.

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Согласно проекту госбюджета на 2027 год, средняя зарплата в стране прогнозируется на уровне 34 409 грн. Соответственно, справедливая минимальная зарплата должна составлять около 17,2 тыс. грн. Вместо этого украинское правительство заложило в главный документ страны чуть более 9,5 тыс. грн, что примерно на 80% меньше обоснованных стандартов.

Размер минимальной зарплаты на следующий год рассчитывается Министерством экономики на основе макроэкономических прогнозов. Логика профильных чиновников основана на том, что повышение минимальных выплат неизбежно приведет к увеличению расходов предприятий на оплату труда и существенному росту нагрузки на государственный бюджет.

Дискуссию о том, как именно повышение минимальной заработной платы влияет на макроэкономические показатели и состояние государственного бюджета, можно было закрыть еще на основе показательного опыта 2017 года. Тогда минимальный стандарт оплаты труда в стране был решительно повышен сразу вдвое — с 1600 до 3200 грн. Тогдашнее руководство Национального банка Украины резко выступало против такого решения, пугая общество рисками усиления инфляционного давления и отсутствием реального роста экономической производительности.

Однако все предостережения и пессимистические прогнозы регулятора оказались беспочвенными, ведь инфляция по итогам того года выросла всего на 1,3 процентного пункта, а уже в следующем периоде успешно вернулась к целевому показателю менее 5%. Более того, этот смелый шаг дал мощный импульс экономике, обеспечив дополнительный 0,5% прирост ВВП, существенно увеличив общие налоговые поступления и на треть пополнив местные бюджеты общин.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине начали масштабную реформу государственного аппарата, которая будет заключаться в оптимизации количества чиновников. В частности, она будет включать существенное сокращение вакантных должностей в центральных органах исполнительной власти и количества заместителей в министерствах.

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