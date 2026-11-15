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Украинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
546
Украинцам отключают мобильные номера
Украинцам отключают мобильные номера. Источник: David Barber / pexels

У мобильных номеров есть срок действия. И, к примеру, для абонентов оператора "Киевстара" он составляет 365 дней. После этого номер будет отключен. Однако не у всех абонентов – только тех, кто не проводить по своему номеру оплаты покупок пакетов услуг.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: в целом, период действия номера делится на 2 этапа. Так:

  • Первый этап будет действовать в течение 274 дней.

Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

  • Второй этап – приостановленное на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

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Как узнать срок действия своего номера

В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:

  • в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);
  • по запросу: *114#.

Как восстановить номер

В то же время, подчеркивается, восстановить номер после блокировки можно. Для этого потребуется пополните счета. Минимальная сумма будет составлять 30 грн единым платежом.

При этом, акцентируется, нужно именно пополнить счет. Ведь "такие услуги как Экстра деньги или перевод средств не продлевают срок действия".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" ввел новый контрактный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" с фиксированной абонплатой 370 грн в месяц. Его могут подключить украинцы от 55 лет, в частности пенсионеры (в зависимости от стажа пенсионный возраст в Украине начинается с 60 лет), и люди с инвалидностью. 

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