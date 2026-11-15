Украинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи

У мобильных номеров есть срок действия. И, к примеру, для абонентов оператора "Киевстара" он составляет 365 дней. После этого номер будет отключен. Однако не у всех абонентов – только тех, кто не проводить по своему номеру оплаты покупок пакетов услуг.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: в целом, период действия номера делится на 2 этапа. Так:

Первый этап будет действовать в течение 274 дней.

Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановленное на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

Как узнать срок действия своего номера

В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:

в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);

по запросу: *114#.

Как восстановить номер

В то же время, подчеркивается, восстановить номер после блокировки можно. Для этого потребуется пополните счета. Минимальная сумма будет составлять 30 грн единым платежом.

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При этом, акцентируется, нужно именно пополнить счет. Ведь "такие услуги как Экстра деньги или перевод средств не продлевают срок действия".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" ввел новый контрактный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" с фиксированной абонплатой 370 грн в месяц. Его могут подключить украинцы от 55 лет, в частности пенсионеры (в зависимости от стажа пенсионный возраст в Украине начинается с 60 лет), и люди с инвалидностью.

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