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Украинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связи

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
icon 2,5 т.
Украинцам отключают мобильные номера
Украинцам отключают мобильные номера. Источник: Pixabay

Срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого он будет отключен. Однако не у всех абонентов – только тех, кто не проводить по своему номеру оплаты покупок пакетов услуг.

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: в целом, период действия номера делится на 2 этапа. Так:

  • Первый этап будет действовать в течение 274 дней.

Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

  • Второй этап – приостановленное на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

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Как восстановить номер

В то же время, подчеркивается, для восстановления полноценной работы номера потребуется пополните счета. Минимальная сумма будет составлять 30 грн единым платежом.

При этом, акцентируется, нужно именно пополнить счет. Ведь "такие услуги как Экстра деньги или перевод средств не продлевают срок действия".

Как узнать срок действия своего номера

В то же время, отмечается, узнать точный срок действия конкретного номера абоненты оператора могут самостоятельно. Сделать это они могут в один из 2-х способов:

  • в приложении Мой Киевстар (раздел Профиль_Мои номера);
  • по запросу: *114#.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в сентябре 2026 года украинцы провели 33 077 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

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