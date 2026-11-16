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Украинцам стоит приготовиться к новым ценам на бензин: что будет происходить на АЗС

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
114
Украинцам стоит приготовиться к новым ценам на бензин
Украинцам стоит приготовиться к новым ценам на бензин. Источник: Pixabay

За выходные на украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, в понедельник, 16 ноября они продают его в среднем по 87,95 грн/л, что на 13 коп. ниже, чем было в пятницу 13 числа. В то же время, в экспертной среде считают, что до конца ноября бензин может подешеветь еще больше – и существенно.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: цены могут снизится на 3-4 грн.

"Мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%: надежды на урегулирование войны вокруг Ирана и признаки более слабого спроса в США перевесили удары хуситов по саудовской инфраструктуре и атаки на танкеры в Персидском заливе. Следом за нефтью в Украине подешевел бензин", – объяснили общую ситуаци. аналитики.

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На украинских АЗС подешевел бензин А-95

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Источник: "Минфин"

В частности, подчеркнули они, бензин дешевеет в опте. Так:

  • На вечер пятницы, 13 ноября, по сравнению с 6 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 5,27 грн/л, до 78,49 грн/л.
  • По сравнению с 11 ноября – на 2,48 грн/л.

Кроме того, отмечается, на АЗС на прошлой рабочей неделе (9-13 ноября) цены также снижались. И "до конца ноября имеет потенциал для дальнейшего удешевления ... на 3-4 грн/л".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 83-91,9 грн/л. В частности:

  • Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol, SOCAR.
  • Самые низкие цены – на АЗС KLO.
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Минфин"

Как сообщил OBOZ.UA, в то же время, чтобы определить реальные расходы топлива на свой автомобиль и сравнить его с альтернативами, водителям стоит учитывать фактический расход топлива. А также его цену и месячный пробег.

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