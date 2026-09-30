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Украинцам в Польше начнут начислять зарплаты по-новому: о каких изменениях нужно знать

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
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Иллюстрация — польский злотый
В Польше изменили правила начисления зарплат
Источник: Pixabay/ Chefchen

В рамках внедрения Директивы ЕС о равной оплате труда в Польше проводится масштабная реформа, которая существенно изменит отношения между работниками и работодателями, в том числе и украинцами, сотни тысяч которых легально трудоустроены в этой стране. Благодаря этим изменениям они смогут зарабатывать наравне с поляками, если будут иметь соответствующий опыт.

Об этом сообщает Gazeta Prawna. Реформа призвана обеспечить прозрачность заработных плат и ликвидировать дискриминацию – от этапа собеседования до начисления бонусов и премий.

Рассекречивание зарплат

Первые положения реформы действуют в Польше еще с 24 декабря 2025 года, однако далеко не все трудоустроенные украинцы знают о своих новых правах на этапе собеседования.

  • Прозрачные диапазоны

Работодатель обязан сообщить кандидату размер будущей заработной платы (конкретную сумму или четкий диапазон) еще до подписания контракта.

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  • Запрет на вопросы о предыдущем доходе

Рекрутерам законодательно запрещено интересоваться, сколько кандидат зарабатывал на предыдущем месте работы. Это гарантирует, что украинцы не будут получать заниженные предложения только из-за своего предыдущего мигрантского опыта или более низкого уровня доходов в прошлом.

Никакой дискриминации

Окончательный срок полного внедрения Директивы ЕС истек 7 июня 2026 года. Несмотря на то, что польское правительство вместе с большинством стран ЕС еще дорабатывает полный пакет законодательства, крупные компании (свыше 250 сотрудников) уже готовят масштабную отчетность о разрыве в оплате труда.

Государство обязывает работодателей обосновывать любую разницу в доходах работников, выполняющих одинаковую работу. То есть если украинский работник и его польский коллега занимают одинаковые должности, но получают разную заработную плату, работодатель должен письменно доказать объективность этой разницы (например, большим опытом или более высокой производительностью). Искусственная разница или дискриминация по национальному или гендерному признаку становится поводом для проверок.

Кроме того, работники получат официальное право запрашивать данные о среднем уровне заработной платы на предприятии для лиц, выполняющих аналогичные обязанности (с разбивкой по полу).

Какие выплаты и бонусы попадут под анализ

При расчете равенства и прозрачности выплат польские работодатели будут анализировать не только базовый оклад, но и абсолютно все сопутствующие бонусы и социальные пакеты:

  • денежные компоненты ( часовая/месячная ставка, премии, праздничные и квартальные бонусы, надбавки за стаж, доплаты за ночные смены, сверхурочные часы и работу в праздничные дни);
  • денежные бонусы ( медицинская страховка, спортивные карты, карты на питание, пособия на жилье и топливо, выходное пособие при увольнении и больничные за первые 33 дня нетрудоспособности) .

В общий расчет разрыва не будут включаться только компенсации за удаленную работу, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребенком.

Как уже сообщал OBOZ.UA, число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, за последние полгода сократилось примерно на 40 тысяч. Однако это не обязательно означает, что они покинули страну.

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