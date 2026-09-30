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Украинцам стали платить меньше: как изменилась зарплата и кто зарабатывает больше всего

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read6 мин
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Зарплаты в Украине, бумажные деньги, повышение зарплат. Иллюстративное фото.
Зарплаты в Украине, бумажные деньги, повышение зарплат. Иллюстративное фото.

Средняя зарплата в Украине в августе 2026 года составляла 31 892 грн, или около 24 557 грн после уплаты НДФЛ (налога на доходы физических лиц) и военного сбора: за месяц она снизилась на 1,1%, но за год выросла на 23,1%. Больше всего в среднем платили в сфере информации и телекоммуникаций – 79 170 грн, меньше всего – в сфере образования – 19 109 грн, тогда как задолженность по зарплатам по состоянию на 1 сентября достигла 3,8 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. Статистика также показывает, что в течение месяца зарплаты сократились в большинстве видов экономической деятельности, причем наибольшее падение зафиксировали в здравоохранении и социальной помощи.

Скільки українці в середньому отримують на руки

Скільки українці в середньому отримують на руки

Источник: Державна служба статистики

Сколько украинцы в среднем получают на руки

Начисленная средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 31 892 грн. Однако эта сумма не равна фактической выплате, которую работник получает на банковскую карту. Из зарплаты удерживается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

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Таким образом, из начисленных 31 892 грн после уплаты этих налогов остается около 24 557 грн. В то же время средняя зарплата не означает, что именно столько получает большинство работников. На этот показатель влияют как относительно низкие зарплаты в отдельных отраслях, так и значительно более высокие доходы в наиболее высокооплачиваемых сферах. Например, разница между средней зарплатой в сфере образования и в информационно-телекоммуникационной сфере превышает 60 тыс. грн.

Зарплаты за месяц сократились

По сравнению с июлем 2026 года средняя зарплата в Украине уменьшилась на 1,1%. В то же время в годовом исчислении ситуация иная: по сравнению с августом 2025 года показатель увеличился на 23,1%. Снижение за месяц произошло в большинстве видов экономической деятельности. Его масштабы существенно различались в зависимости от сферы.

Меньше всего – на 0,4% – средняя зарплата сократилась в сфере административного и вспомогательного обслуживания. Наиболее заметное падение зафиксировали в здравоохранении и оказании социальной помощи – сразу на 6,2% за месяц. В то же время зарплаты падали не везде. В ряде секторов средняя оплата труда, напротив, увеличилась – прирост составил от 0,1% до 4,7%.

К таким направлениям относятся строительство, информация и телекоммуникации, профессиональная, научная и техническая деятельность, искусство, спорт, развлечения и отдых. Рост также зафиксирован в государственном управлении и обороне, обязательном социальном страховании, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, а также в сделках с недвижимостью.

Где в Украине платят больше всего

Разница в средних зарплатах между регионами остается значительной. Бесспорным лидером по размеру оплаты труда является Киев. В столице средняя начисленная зарплата в августе составила 48 705 грн. После удержания НДФЛ и военного сбора это примерно 37 503 грн на руки.

Таким образом, средняя зарплата в столице примерно на 16,8 тыс. грн превышает общеукраинский показатель. На втором месте по данным Госстата оказалась Луганская область с показателем 33 981 грн. После уплаты налогов это составляет примерно 26 165 грн.

Третье место занимает Киевская область – 32 404 грн начисленной зарплаты, или около 24 951 грн после уплаты налогов. Таким образом , даже среди трех регионов с самыми высокими показателями Киев существенно опережает остальные.

Где зарплаты самые низкие

На другом конце рейтинга находятся Черновицкая и Кировоградская области. В Черновицкой области средняя зарплата составила 22 807 грн. После уплаты НДФЛ и военного сбора работнику остается примерно 17 561 грн.

В Кировоградской области показатель лишь немного выше – 22 869 грн, или около 17 609 грн на руки. Таким образом, разница между средней зарплатой в Киеве и Черновицкой области достигает почти 26 тыс. грн в месяц. Фактически средний столичный показатель более чем вдвое превышает показатель региона с самой низкой зарплатой.

Еще больший разрыв виден, если сравнивать не регионы, а виды экономической деятельности. Самую высокую среднюю зарплату Госстат зафиксировал в сфере информации и телекоммуникаций – 79 170 грн в месяц.

После удержания 18% НДФЛ и 5% военного сбора это составляет примерно 60 961 грн на руки. Самый низкий показатель среди приведенных Госстатом – в сфере образования. Средняя зарплата работников этой сферы составляла всего 19 109 грн, то есть примерно 14 714 грн после уплаты налогов.

Разница составляет более 60 тыс. грн в месяц. Иными словами, средняя начисленная зарплата в сфере информации и телекоммуникаций более чем в четыре раза превышает показатель в сфере образования. Для сравнения: средний показатель по стране – 31 892 грн – примерно на 12,8 тыс. грн выше зарплаты в сфере образования, но в то же время более чем вдвое ниже показателя информационно-телекоммуникационной отрасли.

Почему средняя зарплата не отражает доход каждого украинца

Важно учитывать, что данные Госстата о средней зарплате нельзя воспринимать как сумму, которую получает типичный работник в любом регионе или профессии. Средний показатель формируется на основе зарплат штатных работников предприятий, учреждений и организаций.

На него существенно влияют наиболее высокооплачиваемые отрасли и регионы. Именно поэтому общеукраинские 31,9 тыс. грн заметно отличаются от показателей многих областей. Например, в Черновицкой и Кировоградской областях средняя зарплата примерно на 9 тыс. грн ниже среднего уровня по стране.

Еще более показательна ситуация по профессиональным сферам: работники сферы образования в среднем получают менее 20 тыс. грн, тогда как в наиболее высокооплачиваемой сфере этот показатель приближается к 80 тыс. грн. Поэтому оценивать собственный уровень дохода только через сравнение с общей средней зарплатой не всегда корректно – важно учитывать регион, профессию и отрасль.

Задолженность по зарплатам достигла 3,8 млрд грн

Наряду с данными о средней зарплате Госстат обнародовал и статистику задолженности перед работниками. По состоянию на 1 сентября 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы по видам экономической деятельности составила 3,8 млрд грн. Таким образом, одновременно с ростом средней зарплаты в годовом исчислении часть работников продолжает сталкиваться с задержками причитающихся им выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине работодатели чаще всего ищут сотрудников в сферах производства, логистики, торговли, строительства и гостинично-ресторанного бизнеса, однако в разных областях спрос существенно различается. Медианные зарплаты продолжают расти даже в регионах, где вакансий становится меньше, а в отдельных востребованных сферах работникам предлагают до 30–40 тыс. грн.

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