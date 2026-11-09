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Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин: к чему готовиться

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
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Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин
Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин. Источник: Pixabay

За выходные на украинских АЗС подешевел бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, а понедельник 9 ноября они продают его в среднем по 89,58 грн/л, что на 1 коп. выше, чем было в пятницу 6 числа. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближашую неделю (заканчивается 15 ноября) бензин в Украине будет дешеветь.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: оптовые цены на бензин в Украине пошли вниз.

"По состоянию на вечер пятницы, 6 ноября, по сравнению с 30 октября, средняя оптовая цена бензина А-95 в Украине снизилась на 1,8 грн/л до 82,48 грн/л. А по сравнению с 4 ноября бензин в опте в среднем подешевел на 1,28 грн/л", – говорится в сообщении.

На украинских АЗС подешевел бензин А-95

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Источник: "Минфин"

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Кроме того, отмечается, в импорт бензина в странах ЕС заметно сократился. Так, за первые 4  дня ноября среднесуточный импорт топлива всех марок был на 9,9% ниже среднесуточного показателя октября.

"На этой неделе бензин продолжит дешеветь", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 85-92,9 грн/л. В частности:

  • Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol, SOCAR, WOG, ОККО.
  • Самые низкие цены – на АЗС "Фактор".
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Минфин"

Как сообщил OBOZ.UA, в то же время, чтобы определить реальные расходы топлива на свой автомобиль и сравнить его с альтернативами, водителям стоит учитывать фактический расход топлива. А также его цену и месячный пробег.

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