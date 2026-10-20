Украинцам будут "раздавать" особенные деньги: НБУ выпустил новые 2 грн

Нацбанк выпустил новую монету в 2 грн. Она выдающемуся украинскому экономисту, мыслителю, общественному деятелю и меценату Богдану Гаврилишину.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили:

монета получила название "100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина" ;

; тираж монеты составил до 50 000 штук в сувенирном паковании;

материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

"Он прошел путь от вынужденной эмиграции до признанного международного эксперта по управлению и экономическому развитию, но всегда сохранял связь с Родиной. Жил и работал в Канаде и Швейцарии, возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве, был одним из основателей Европейского форума менеджмента в Давосе, впоследствии ставшего Всемирным экономическим форумом. После провозглашения независимости Украины активно приобщился к развитию Украинского государства", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 2 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) изображен букет из калины, кленового листа и эдельвейса – символы Украины, Канады и Швейцарии. "Эта флористическая метафора отражает жизненный путь Богдана Гаврилишина, личность которого сформировали именно эти три страны, и символизирует присутствие украинских деятелей в мировой науке и культуре", – объяснили в НБУ.

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На реверсе (обратной стороне) изображен портрет Богдана Гаврилишина. А также:

Надпись с его именем.

Его известное изречение – "Буйно мечайте".

Купить же монеты можно будет с 30 июля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистриб’юторах (о чем они сообщат отдельно):

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

"Детали узнавайте на их сайтах", – сообщили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также Национальный банк объявил готовиться выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она появится в декабре и будет отчеканена из золота.

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