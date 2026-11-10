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Украинцам продают вейпы с наркотиками? Под что маскируют "курилки с веществами"

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
1,0 т.
Украинцам продают вейпы с наркотиками?
Украинцам продают вейпы с наркотиками?

В Украине через интернет под видом электронных сигарет продают вещества, очень похожих на наркотики. В частности, картриджи с каннабисом TAC.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Его авторы отмечают: один из таких магазинов утверждает, что формула товара "не содержит запрещенных веществ, таких как (HHC и Δ9‑ТГК), и оптимизирована для сбалансированного, управляемого эффекта не хуже, чем с ТГК".

В Украине продают картриджи с каннабисом

В Украине продают картриджи с каннабисом. Источник: cannabis-ua.com

В то же время, подчеркивается, информация о владельцах магазина и о происхождении товара на сайте отсутствует. А единственный указанный физический адрес почему-то находится в Чехии.

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"Зато – масса информации о том, что предлагаемый товар не является наркотическим. Что больше похоже на то, что владельцы магазина всеми силами пытаются продемонстрировать свою легальность. Но если все легально, почему владельцы ресурса скрываются? И не является ли этот буквальный крик о своей "чистоте" ширмой, за которой ведется торговля реальными наркотическими веществами?", – акцентируют аналитики.

В Украине разоблачили сеть торговли нароктиками через интернет

В то же время, отмечают авторы материала, если продавцы имеют большие объемы якобы легальных веществ с каннабисом, то вероятность того, что они могут торговать "курилками" с "наркотическим" веществом, является большой. Что, подчеркивается, подтверждают и правоохранители.

Так, в конце сентября Управление СБУ в Ивано-Франковской области сообщило о задержании 17 участников межрегиональной сети наркоторговцев. Которые продавали наркотики по всей территории Украины.

"Злоумышленники принимали заказы онлайн и продавали товар через собственные торговые точки или отправляли почтой... "Клиенты" могли заказать через сайт кофеен POD-системы с экстрактом каннабиса, содержащим наркотический тетрагидроканнабинол (ТГК)", – рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Более 93% украинского рынка электронных сигарет и жидкостей для них находятся в тени. При этом в вейп-шопах вместо готовых ароматизированных жидкостей покупателям массово предлагают отдельные компоненты для так называемых "самозамесов". Таким образом, торговцы, вероятно, пытаются обойти действующие ограничения – под видом того, что "цельный" продукт не продают.

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Украинанаркотикисигаретыинтернет
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