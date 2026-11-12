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Украинцам продают фальсификат еды "из ЕС": какие продукты нельзя покупать

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,3 т.
Иллюстрация – сыры в супермаркете
Какие "продукты из ЕС" в Украине являются подделкой. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/John Tuesday

Многие украинцы считают этикетку "Из ЕС" на продуктах признаком качества. Но в некоторых случаях такие "европейские" товары оказываются некачественной подделкой – их состав не соответствует указанному на этикетке, а вместо натурального сырья производители используют дешевые заменители.

Об этом на своем YouTube-канале заявил эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Максим Несмиянов. Чтобы доказать это, он закупил ряд товаров, которые продаются под видом европейского импорта (из Италии, Польши и Нидерландов), и направил образцы на лабораторный анализ жирнокислотного состава.

Сыр моцарелла "Do pizzy" (Paslek)

Поддельная моцарелла

Поддельная моцарелла. Источник: Max Контроль

  • Происхождение (заявленное) – Польша / Италия (маркировка на украинском языке).
  • Цена – 355 грн/кг.
  • Место продажи – небольшой розничный магазин.

Несмиянов называет этот товар стопроцентной подделкой – несмотря на высокую цену и позиционирование как импортного продукта, лабораторный анализ выявил в нем 95,28% заменителей молочного жира. По словам эксперта, это не сыр, а дешевый сырный продукт, реальная стоимость которого не должна превышать 100-200 грн за килограмм. Кроме того, продавцы отказались предоставить потребителям маркировку товара и принять жалобу.

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Оливковое масло Goccia d’Oro Extra Virgin

Состав такого ''оливкового'' масла больше подходит для подсолнечного

Состав такого "оливкового" масла больше подходит для подсолнечного. Источник: Max Контроль

  • Происхождение (заявленное) – импорт из ЕС.
  • Цена – 185-200 грн/л.
  • Место продажи – сеть магазинов низких цен "Бонус".

В составе этого масла оказалось критически мало олеиновой кислоты – всего 25,71% вместо необходимых 55-75%. Зато уровень линолевой кислоты достиг 61,82% (при норме до 21%).

Максим Несмиянов утверждает, что по своему составу это обычное подсолнечное масло, которое стоит вдвое дешевле (около 87 грн), но с помощью пищевых технологий было замаскировано под оливковое. Кроме того, часть бутылок была повреждена, что является признаком возможного бактериологического брака.

Оливковое масло Vesuvio Extra Virgin

Такое ''оливковое'' масло в Украине подделывают чаще всего

Такое "оливковое" масло в Украине подделывают чаще всего. Источник: Max Контроль

  • Происхождение – импорт из ЕС (без украинского перевода и данных об импортере).
  • Цена – 200 грн/л.
  • Место продажи – розничная торговая точка.

Этот продукт эксперт определил как худший фальсификат среди всех проверенных образцов. Уровень олеиновой кислоты здесь составляет лишь 22,74%, а линолевой – 64,97%, что полностью исключает его принадлежность к оливковому маслу.

Как отметил Несмиянов, проверить такую подделку можно даже в домашних условиях: если поставить стакан с маслом в холодильник, настоящее оливковое масло застынет и побелеет, тогда как этот фальсификат остается жидким, как обычное подсолнечное масло.

Сыр "Швейцарский" (Muhlenhof)

''Швейцарский'' сыр без молочного жира

"Швейцарский" сыр без молочного жира. Источник: Max Контроль

  • Происхождение – Украина/Польша.
  • Цена – 329 грн/кг.
  • Место продажи – Novus.

Лабораторный анализ вообще не показал наличие в составе этого сыра молочных жиров. Это означает, что под видом скидок на сыр покупателям предлагают "сырный продукт" на основе дешевого пальмового масла. Несмиянов призвал потребителей внимательно читать этикетки, поскольку такие товары часто выставляют на одной полке с настоящими молочными продуктами.

В то же время эксперт отметил и положительные исключения: лабораторную проверку успешно прошли круглый польский сыр "Камамбер" (95 грн), купленный в переходе, и нидерландский сыр "Гауда" из сети "Novus" (330 грн/кг по акции) – в обоих образцах заменителей молочного жира не обнаружили.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны ЕС усиливают экспорт своих сыров в Украину. В то же время отечественные сыроделы сталкиваются с рядом других вызовов, в частности с ростом производственных затрат, логистическими осложнениями и новыми перебоями с электроснабжением.

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