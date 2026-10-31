Украинцам пересчитали зарплаты: кому платят более 60 тысяч

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоВ Беларусь прибыли самолеты с эвакуированными жителями Олешек: через несколько часов люди будут в Украине. Фото и видеоУкраинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометрКак долго не будет светаУкраинцам назвали новые графики отключения электроэнергии: где самая тяжелая ситуацияПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в УкраинуПосетил место российского удара и Чернобыльскую АЭС: стало известно, где уже побывал Ланнистер из "Игры престолов" во время визита в Украину"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. Видео"Путь к поражению": российский пропагандист сделал неожиданное признание об ударах по крупным городам Украины. ВидеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видеоДва месяца носили воду от соседей: семья из Киева купила глиняную хату на Гуцульщине за 3 тыс. долларов и рассказала о новой жизни. Фото и видео"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с Зеленским"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с ЗеленскимАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеАномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в УкраинеБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныБыли завербованы Россией: в Уганде рассказали, сколько их граждан погибло на войне против УкраиныУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. ВидеоУкраинские операторы дронов похоронили оккупантов вместе с их укрытием: в ВСУ показали кадры боевой работы. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Украинцам пересчитали зарплаты: кому платят более 60 тысяч

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
18
Иллюстрация – бухгалтер проводит расчеты на калькуляторе
Иллюстрация – бухгалтер проводит расчеты на калькуляторе. Источник: Freepik

Средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года составляет 31 тыс. грн. В то же время в отдельных профессиях работодатели предлагают более 60 тыс. грн в месяц. Больше всего за год выросли зарплаты альпинистов, авторов и режиссеров.

Такие данные приведены на основе анализа 189 961 вакансии на платформе work.ua. В то же время средняя оплата труда зависит от должности, опыта и сферы деятельности.

Среди профессий, где зафиксировали наибольший рост зарплат за год, лидируют альпинисты. Их средняя оплата труда достигла 67,5 тыс. грн, что на 80% больше, чем в прошлом году. На втором месте авторы – 53,5 тыс. грн (+78%), а на третьем режиссеры – 42,5 тыс. грн (+70%).

Также существенно выросли зарплаты радиотехников – до 50 тыс. грн (+67%), аналитиков 1С – до 47,5 тыс. грн (+58%) и технологов мебельного производства – до 55 тыс. грн (+57%).

Читайте также
Александр ЛитвинАлександр Литвин
1,3 т.
"Рай для спекулянтов": озвучена новая стоимость доллара в Украине
1,3 т.
"Рай для спекулянтов": озвучена новая стоимость доллара в Украине
Роман КостюченкоРоман Костюченко
6,9 т.
Прогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗС
6,9 т.
Прогноз по бензину сбывается: что делают с ценами на украинских АЗС
Мария ШевчукМария Шевчук
6,3 т.
"Метинвест" признали одним из лидеров среди работодателей металлургической отрасли
6,3 т.
"Метинвест" признали одним из лидеров среди работодателей металлургической отрасли

Среди других профессий с заметным годовым ростом оплаты труда – парковщики, которым в среднем предлагают 25,8 тыс. грн (+56%), директора автосалонов – 77,5 тыс. грн (+55%), менеджеры по рекламациям – 42,5 тыс. грн (+55%) и специалисты по мониторингу – 37,9 тыс. грн (+52%).

Таким образом, даже на фоне средней зарплаты в 31 тыс. грн отдельные специальности демонстрируют значительно более высокие показатели. Самую высокую оплату среди перечисленных должностей получают директора автосалонов – в среднем 77,5 тыс. грн в месяц.

Уровень зарплат также существенно различается в зависимости от города. Самую высокую среднюю оплату труда предлагают в Киеве – 37,5 тыс. грн. Столько же в среднем получают работники на удаленной работе. Во Львове средняя зарплата составляет 33 тыс. грн, в Ужгороде – 30,4 тыс. грн, в Днепре и Одессе – по 30 тыс. грн. Самые низкие показатели зафиксированы в Сумах и Херсоне – по 22,5 тыс. грн. В Кривом Роге и Чернигове предлагают в среднем по 24 тыс. грн, в Запорожье, Кропивницком, Николаеве и Полтаве – по 25 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Похожие темы
зарплатаработаминимальная зарплата
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!