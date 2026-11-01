Украинцам обновили условия ипотечного жилья: сколько теперь будет стоить квадратный метр

В Украине обновили предельную стоимость квадратного метра жилья по государственной программе єОселя. Самый высокий лимит установили в Киеве – 65 200 грн, а самый низкий в Кировоградской области – 47 414 грн. В других регионах показатели колеблются от 48 428 грн на Закарпатье до 58 636 грн на Харьковщине, а приобрести жилье можно на 10% дороже установленного предела, если покупатель самостоятельно покроет разницу.

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Об этом сообщает "Укрфинжилье". Основанием для перерасчета стали новые показатели опосредованной стоимости строительства жилья по регионам Украины.

Их утвердило Министерство развития общин и территорий, рассчитав по состоянию на 1 октября 2026 года. Именно эти цифры используют для определения предельной стоимости квадратного метра в рамках программы еОселя.

Сколько теперь стоит квадратный метр по єОселе

Предельную стоимость квадратного метра для программы определяют путем умножения опосредованной стоимости строительства жилья в конкретном регионе на два. Поэтому показатели отличаются в зависимости от области, учитывается утвержденная для нее стоимость строительства.

Самый высокий лимит установили в Киеве – 65 200 грн за квадратный метр. Среди областей самые высокие показатели у Харьковской и Донецкой областей, где предельная стоимость составляет 58 636 грн и 58 598 грн соответственно. К регионам со сравнительно высокими лимитами также относятся Черниговская область – 55 856 грн, Киевская – 55 718 грн, Николаевская – 55 704 грн и Львовская – 55 484 грн за квадратный метр.

В то же время самые низкие предельные показатели установлены в Кировоградской области – 47 414 грн. Менее 50 тыс. грн за квадратный метр также предусмотрено для Житомирской области – 49 040 грн, Полтавской – 49 604 грн и Закарпатской – 48 428 грн.

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Регион Предельная стоимость 1 м² Киев 65 200 грн Харьковская область 58 636 грн Донецкая область 58 598 грн Черниговская область 55 856 грн Киевская область 55 718 грн Николаевская область 55 704 грн Львовская область 55 484 грн Черкасская область 54 948 грн Ровенская область 54 794 грн Днепропетровская область 54 086 грн Запорожская область 54 032 грн Винницкая область 53 794 грн Хмельницкая область 53 690 грн Волынская область 53 626 грн Луганская область 53 516 грн Одесская область 53 446 грн Сумская область 52 336 грн Тернопольская область 52 292 грн Черновицкая область 51 640 грн Херсонская область 50 758 грн Ивано-Франковская область 50 166 грн Полтавская область 49 604 грн Житомирская область 49 040 грн Закарпатская область 48 428 грн Кировоградская область 47 414 грн

Таким образом, разница между самым высоким и самым низким региональными лимитами составляет 17 786 грн за квадратный метр. При этом эти суммы являются именно предельными показателями для расчетов в рамках программы, а не фиксированными рыночными ценами на квартиры.

Можно ли купить квартиру дороже установленного лимита

Условия єОселі не запрещают приобретать жилье, если его фактическая стоимость превышает установленный для региона предел. Однако такое превышение допускается только в пределах 10%. Ограничение касается не только стоимости одного квадратного метра, но и общей стоимости объекта недвижимости.

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То есть даже если цена квадратного метра соответствует допустимому отклонению, нужно отдельно учитывать общую стоимость квартиры. Разницу между предельной и фактической ценой покупатель должен покрыть собственными средствами. Деньги учитываются в составе первого взноса по ипотеке.

Например, в Киеве базовый лимит составляет 65 200 грн за квадратный метр. С учетом допустимого превышения на 10% жилье может стоить до 71 720 грн за квадратный метр. Таким образом, если квартира продается по максимально допустимой цене, покупателю придется самостоятельно покрыть разницу в 6 520 грн за каждый квадратный метр.

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Для квартиры площадью 50 квадратных метров такая разница составит 326 тыс. грн. Это дополнительная сумма, которую нужно учесть при планировании первоначального взноса и общего бюджета на покупку жилья. Важно также помнить, что превышение на 10% – это максимально допустимый предел, а не автоматическое увеличение суммы ипотечного кредита.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 23 октября 2026 года увеличили порог задолженности, при котором по общему правилу нельзя принудительно взыскать единственное жилье должника: теперь он составляет 432 350 грн вместо примерно 170 тыс. грн, а изменения учитывают военные реалии и экономическую ситуацию в стране. В то же время, даже если сумма долга превысит этот предел, квартиру или дом не заберут автоматически.