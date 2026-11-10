Украинцам готовят новые льготы и компенсации за коммуналку: кто сможет получить помощь

Работникам прифронтовых громад предлагают засчитывать год работы за полтора или два года страхового стажа, компенсировать 50% коммунальных расходов и предусмотреть выплаты в случае ранения, инвалидности или гибели. Для бизнеса на таких территориях хотят снизить налог на прибыль до 9%, а также ввести специальные условия кредитования и приватизации, однако все эти предложения еще должны пройти законодательный процесс.

Видео дня

Соответствующие инициативы рассматривают в Верховной Раде. О них рассказал народный депутат Михаил Ананченко в эфире СМИ. По его словам, зарегистрированы два законопроекта, которые должны поддержать как работников, так и предприятия, которые продолжают деятельность в громадах вблизи линии фронта.

Кому хотят предоставить дополнительные льготы и социальную защиту

Одна из законодательных инициатив предусматривает введение специального статуса для работников, обеспечивающих жизнедеятельность прифронтовых общин. Он должен стать основанием для получения дополнительных социальных гарантий. Среди потенциальных получателей такой поддержки – медицинские работники, педагоги, коммунальщики и сотрудники предприятий, которые не прекращают выполнять свои обязанности, несмотря на опасность.

Фактически речь идет о людях, которые ежедневно поддерживают работу критически важных для населения систем. Медики оказывают помощь пациентам, учителя продолжают обучать детей, работники коммунальных предприятий обеспечивают подачу воды, тепла и электроэнергии, а представители бизнеса поддерживают поставки товаров и сохраняют рабочие места.

Для таких работников предлагают предусмотреть несколько видов поддержки. Среди основных – льготное зачисление страхового стажа, компенсация расходов на коммунальные услуги и дополнительные выплаты в случае вреда здоровью или гибели вследствие российской агрессии. В то же время конкретные механизмы получения статуса, перечень документов и порядок назначения компенсаций должны определить в рамках законодательного урегулирования.

РЕКЛАМА

Страховой стаж могут увеличить в полтора или два раза

Одно из наиболее заметных предложений касается пенсионного обеспечения людей, которые работают в опасных условиях. Инициаторы хотят ввести повышающий коэффициент для зачисления страхового стажа в зависимости от уровня угрозы безопасности на территории. Предусматривается два варианта:

территории возможных боевых действий – один год работы предлагают засчитывать как полтора года страхового стажа;

территории активных боевых действий – один год работы предлагают засчитывать как два года страхового стажа.

Главные истории дня

То есть работник, который в течение пяти лет будет работать на территории возможных боевых действий, по предложенным правилам сможет получить 7,5 года страхового стажа. А за пять лет работы на территории активных боевых действий ему предлагают засчитывать уже 10 лет.

Такая система должна учитывать дополнительные риски, с которыми сталкиваются люди, не покидающие опасные громады и продолжающие работать. Кроме того, увеличение страхового стажа потенциально позволит быстрее выполнить требования для назначения пенсии.

РЕКЛАМА

Важно, что пока это законодательное предложение, а не действующее правило. Поэтому сейчас украинцам не стоит рассчитывать на автоматическое удвоение стажа за работу в прифронтовых населенных пунктах.

Работникам прифронтовых территорий могут компенсировать 50% коммунальных расходов

Еще одно направление поддержки касается расходов на жилищно-коммунальные услуги. Для людей, которые не только работают, но и проживают на территориях активных боевых действий, предлагают ввести компенсацию половины стоимости коммунальных услуг.

РЕКЛАМА

Речь идет о возмещении 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги. Такая помощь должна снизить финансовую нагрузку на домохозяйства, которым приходится оплачивать коммунальные счета, одновременно работая в условиях повышенной опасности. Особенно актуальна эта поддержка может быть для работников бюджетной сферы и коммунальных предприятий, которые часто не имеют возможности покинуть свои рабочие места даже во время обострения ситуации с безопасностью.

В то же время у предлагаемой льготы есть конкретное условие: она касается работников, которые проживают и работают именно на территориях активных боевых действий. То есть речь идет не обо всех жителях прифронтовых областей или громад, а об определенной категории работников.

РЕКЛАМА

Отдельные выплаты предлагают в случае ранения, инвалидности или гибели

Законодательные инициативы также предусматривают усиление социальной защиты работников, которые могут пострадать из-за российской агрессии при исполнении своих обязанностей. В частности, предлагается предусмотреть дополнительные компенсации в случаях:

ранения работника;

установления инвалидности вследствие полученных повреждений;

гибели человека из-за российской агрессии.

Вопрос особенно важен для тех, кто продолжает работать в условиях постоянных обстрелов. Ведь риски существуют не только для военных, но и для гражданских специалистов, от которых зависит функционирование населенных пунктов.

РЕКЛАМА

Например, работники энергетических и коммунальных предприятий могут выполнять аварийно-восстановительные работы после обстрелов, медики – оказывать помощь пострадавшим, а педагоги – продолжать работу в громадах, где сохраняется опасность.

Предложенные компенсации должны стать дополнительной гарантией для таких людей и их семей. При этом размеры выплат, условия их назначения и порядок подтверждения обстоятельств ранения или гибели в предоставленной информации пока не конкретизированы.

Бизнесу на прифронтовых территориях хотят снизить налоги

Второй законопроект касается не непосредственно работников, а предприятий, которые продолжают работать в общинах вблизи фронта. Инициаторы предлагают создать для такого бизнеса отдельные экономические условия, чтобы предприятия могли сохранять деятельность даже при повышенных рисках.

РЕКЛАМА

Одно из ключевых предложений – снизить ставку налога на прибыль до 9%. Отмечается, что это должно оставить компаниям больше средств для развития, восстановления поврежденной инфраструктуры, выплаты заработных плат и поддержки рабочих мест. Кроме того, для предприятий хотят предусмотреть особые условия кредитования и приватизации.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, члены семей военнослужащих и участников боевых действий могут самостоятельно оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги, если льготник из-за службы, болезни или инвалидности не может обратиться лично. Такое право имеют жена или муж, дети, нетрудоспособные родители, опекуны и другие определенные законом родственники