Украинцы смогут не только использовать генераторы для собственных нужд во время длительных блэкаутов, но и продавать излишки произведенной электроэнергии и получать за это деньги. Для этого нужно согласовать подключение оборудования с оператором системы распределения, обеспечить надлежащий коммерческий учет электроэнергии и выполнить требования законодательства для выхода на рынок. В то же время такая возможность не означает, что каждый владелец бытового генератора сможет автоматически продавать электричество.

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Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Решение должно упростить использование резервных источников питания в условиях повреждения энергетической инфраструктуры и масштабных блэкаутов.

В частности, общины смогут оперативнее привлекать генераторы, в том числе установки Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), для временного обеспечения потребителей электроэнергией через местные сети. В то же время новый порядок создает возможности для владельцев генераторов стать полноценными участниками рынка электроэнергии и получать деньги за произведенный ресурс.

Как изменятся правила подключения генераторов к электросетям

НКРЭКУ утвердила Порядок коммерческого учета электроэнергии, которую резервные генерирующие установки будут подавать в сети операторов систем распределения (ОСР). Речь идет об использовании генераторов для временного электроснабжения потребителей во время масштабных и длительных отключений электроэнергии.

Соответствующие изменения внесли в постановление регулятора от 31 мая 2022 года №555. Необходимость такого решения объясняют повреждениями энергетической инфраструктуры и рисками длительных нарушений работы украинской энергосистемы. Главное изменение заключается в том, что для подключения резервных генераторов к местным электросетям больше не нужно будет проходить стандартную процедуру получения услуги по присоединению.

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Вместо этого подключение и отключение будут осуществляться по согласованию и под надзором оператора системы распределения. Отмечается, что это позволит сократить организационные процедуры и быстрее задействовать доступные источники электроэнергии там, где возникает такая необходимость.

В то же время упрощение не означает, что генераторы можно будет самостоятельно подключать к общей сети без разрешений или технического контроля. Все работы должны проводиться по согласованию с оператором системы распределения и с обязательным соблюдением требований электробезопасности.

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Что именно предусматривает новый порядок НКРЭКУ

Утвержденные правила определяют не только процедуру подключения резервных источников питания, но и порядок учета электроэнергии, которую они будут передавать в сеть. В частности, предусмотрено несколько основных изменений:

упрощенное подключение и отключение – резервные генераторы можно будет подключать к сетям операторов систем распределения без оформления стандартной услуги по присоединению. Для этого необходимо согласование и надзор ОСР с соблюдением технических требований и правил безопасности;

определение специальных точек подключения – операторы систем распределения заранее будут определять возможные места подключения генераторов с учетом технических возможностей местных электросетей;

организация коммерческого учета – объемы электроэнергии, которые резервные установки будут отдавать в сеть, будут фиксировать и передавать соответствующие данные;

определение периода работы генераторов – операторы должны организовать учет фактического времени использования установок и зафиксировать конечные показатели после прекращения их работы;

повторное использование точек учета – уже созданные точки коммерческого учета можно будет повторно использовать для подключения других резервных генераторов.

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Владельцы генераторов смогут продавать электроэнергию и получать за нее деньги

Отдельно НКРЭКП подчеркнула, что владелец или пользователь генерирующей установки имеет право получить статус участника рынка электроэнергии и продавать выработанный ресурс на его различных сегментах с последующим получением оплаты. То есть генератор может использоваться не только как резервный источник питания на случай отключений, но и как установка для производства электроэнергии с возможностью ее коммерческой реализации.

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Однако для этого недостаточно просто иметь генератор и подключить его к местной сети. Владельцу или пользователю установки необходимо выполнить требования Закона Украины "О рынке электрической энергии" и Правил рынка. В частности, обязательным условием участия в рынке является заключение договора об урегулировании небалансов электрической энергии с оператором системы передачи – НЭК "Укрэнерго". Кроме того, производитель должен выполнить одно из двух условий:

стать стороной, ответственной за баланс (СВБ) – в таком случае участник рынка самостоятельно будет отвечать за финансовые последствия отклонений фактического объема производства электроэнергии от запланированного; присоединиться к действующей балансирующей группе – тогда финансовую ответственность за небалансы можно будет передать другой стороне, которая уже имеет соответствующий статус, на основании заключения договора или присоединения к нему.

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Именно выполнение этих требований позволяет полноценно участвовать в рынке электроэнергии, совершать операции по ее купле-продаже и получать оплату за произведенный ресурс. При этом НКРЭКУ не установила отдельный гарантированный тариф, по которому владельцы генераторов смогут продавать электроэнергию.

Как новые правила помогут во время длительных блэкаутов

Изменения регулятора важны не только для частных владельцев генераторов, но и для общин и операторов энергетической инфраструктуры. Во время масштабных аварий и повреждений энергетических объектов резервные источники питания могут стать дополнительным инструментом поддержки электроснабжения.

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Например, если отдельные участки сети временно остаются без централизованного электроснабжения, генераторы могут помочь обеспечить электричеством потребителей через местную инфраструктуру. Особую роль в таких ситуациях могут играть установки ГСЧС, которые используют для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и поддержания работы важных объектов.

Ранее организация подключения резервных установок могла требовать дополнительных процедур, что затрудняло оперативное привлечение оборудования. Теперь НКРЭКУ определила отдельный порядок, который позволяет выполнять такие подключения без прохождения стандартной процедуры присоединения.

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Кроме того, обязательный коммерческий учет позволит контролировать, сколько именно электроэнергии генератор передал в сеть, когда он работал и какие объемы ресурса были отпущены после подключения. В то же время нововведение не означает, что каждый владелец бытового генератора сможет автоматически продавать электричество соседям или передавать его в общую сеть.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, зимой украинцы могут столкнуться с длительными перебоями водоснабжения – из-за ударов по энергетике будут останавливаться насосные станции, а в отдельных городах воды может не быть часами, днями или даже неделями. Чтобы пережить самый тяжелый сценарий, стоит заранее запастись питьевой и технической водой.