Украинцам приходится "переплачивать" за квартиры огромные деньги: для кого устанавливают наценку в 50%

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Цены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровняЦены на яйца в АТБ достигли неожиданного уровня: что происходит в супермаркетахИлон Маск. Иллюстрация"Это технически невозможно": в Украине опровергли обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink"Горите в аду": Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на "разжигателей войны""Горите в аду": Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink и набросился на "разжигателей войны"Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешенияМожно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам назвали главное правилоАрмения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителеАрмения победила на Детском Евровидении 2026: какое место заняла Украина и что известно о победителе"Мы выделили полмиллиарда гривен для РГА": Кличко рассказал, почему в Киеве не хватает мобильных укрытий"Мы выделили полмиллиарда гривен для РГА": Кличко рассказал, почему в Киеве не хватает мобильных укрытийО чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступленияО чем песня победительницы Детского Евровидения 2026 Наре: перевод и видео выступленияЗрители изменили результат Детского Евровидения 2026 и "спасли" Украину: каким было онлайн-голосованиеЗрители изменили результат Детского Евровидения 2026 и "спасли" Украину: каким было онлайн-голосованиеВ ПриватБанке ограничили выдачу наличкиСнятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанке"Это противоречит интересам США": стало известно, что помимо Украины обсуждали представители Трампа и Путина"Это противоречит интересам США": стало известно, что помимо Украины обсуждали представители Трампа и Путина

Украинцам приходится "переплачивать" за квартиры огромные деньги: для кого устанавливают наценку в 50%

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
180
Украинцам приходится "переплачивать" за квартиры огромные деньги
Украинцам приходится "переплачивать" за квартиры огромные деньги. Источник: Roman Synkevych/Unsplash

В Украине квартиры в введенных в эксплуатацию новостройках и с готовым ремонтом стоят гораздо дороже, чем жилье в недостроенных домах. Разница в ценам может достигать 30-50%. Например, если квартира в доме на этапе строительства стоит 2 млн грн, то за сопоставимое жилье с готовым ремонтом в завершенном комплексе покупателю могут предложить заплатить от 2,6 до 3 млн грн. Причина – в такую квартиру можно въехать и сразу начать в ней жить.

Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец. При этом она отметила: полномасштабная война существенно изменила подход украинцев к выбору недвижимости. Так:

  • Раньше многие покупатели были готовы инвестировать в жилье на начальных этапах строительства ради более низкой цены.
  • Сейчас все больше людей стремятся получить готовую квартиру без длительного ожидания. Т.е., украинцы готовы переплачивать – но быть уверенными, что точно въедут в жилье.

В то же время, отмечается, разница в 30-50 % не является универсальной наценкой для всех готовых квартир. В реальности она зависит от ряда факторов:

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
5,1 т.
Дробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. Фото
5,1 т.
Дробление бизнеса на 130 ФЛП: БЭБ разоблачило сеть мясных магазинов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23,5 млн грн. Фото
Роман КостюченкоРоман Костюченко
762
Украинцы массово покупают старые "американские" авто: какая цена самой популярной модели
762
Украинцы массово покупают старые "американские" авто: какая цена самой популярной модели
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
228
В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото
228
В США превращают свалки в солнечные электростанции: как это работает. Фото
  • Конкретного жилого комплекса.
  • Класса недвижимости.
  • Качества ремонта и т.д.

Спрос есть – предложения нет

Вместе с тем, отметила Бигунец, несмотря на рост спроса, предложение полностью обустроенного жилья остается ограниченным. К примеру, в западных областях Украины квартиры с готовым ремонтом составляют лишь около 20% предложения жилья, готового к заселению.

Усиливает же проблему, по ее словам, тот факт, что преимущественно речь идет об изначально дорогом жилье. В частности, такие объекты представлены в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.

В связи с этим, по словам Бигунец, одной из главных тенденций конца 2026 года может стать рост интереса к покупке готовых квартир в рассрочку. По ее прогнозу, в течение октября-декабря количество запросов на такие программы может увеличиться примерно на 30% по сравнению с летним периодом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение в аренду жилья. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. К примеру, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что сразу на 42% превышает прошлогоднюю.

Похожие темы
Украинаквартиранедвижимостьрынок недвижимостижилье
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!