Украинцам приходится "переплачивать" за квартиры огромные деньги: для кого устанавливают наценку в 50%

В Украине квартиры в введенных в эксплуатацию новостройках и с готовым ремонтом стоят гораздо дороже, чем жилье в недостроенных домах. Разница в ценам может достигать 30-50%. Например, если квартира в доме на этапе строительства стоит 2 млн грн, то за сопоставимое жилье с готовым ремонтом в завершенном комплексе покупателю могут предложить заплатить от 2,6 до 3 млн грн. Причина – в такую квартиру можно въехать и сразу начать в ней жить.

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Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец. При этом она отметила: полномасштабная война существенно изменила подход украинцев к выбору недвижимости. Так:

Раньше многие покупатели были готовы инвестировать в жилье на начальных этапах строительства ради более низкой цены.

Сейчас все больше людей стремятся получить готовую квартиру без длительного ожидания. Т.е., украинцы готовы переплачивать – но быть уверенными, что точно въедут в жилье.

В то же время, отмечается, разница в 30-50 % не является универсальной наценкой для всех готовых квартир. В реальности она зависит от ряда факторов:

Конкретного жилого комплекса.

Класса недвижимости.

Качества ремонта и т.д.

Спрос есть – предложения нет

Вместе с тем, отметила Бигунец, несмотря на рост спроса, предложение полностью обустроенного жилья остается ограниченным. К примеру, в западных областях Украины квартиры с готовым ремонтом составляют лишь около 20% предложения жилья, готового к заселению.

Усиливает же проблему, по ее словам, тот факт, что преимущественно речь идет об изначально дорогом жилье. В частности, такие объекты представлены в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.

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В связи с этим, по словам Бигунец, одной из главных тенденций конца 2026 года может стать рост интереса к покупке готовых квартир в рассрочку. По ее прогнозу, в течение октября-декабря количество запросов на такие программы может увеличиться примерно на 30% по сравнению с летним периодом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение в аренду жилья. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. К примеру, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что сразу на 42% превышает прошлогоднюю.

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