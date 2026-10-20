Украинцам станет легче найти работу в странах ЕС: какие изменения готовятся

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фото"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины Путина"Будет тяжело, но мы выживем": Селезнев назвал болевую точку военной машины ПутинаВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. Видео"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

Украинцам станет легче найти работу в странах ЕС: какие изменения готовятся

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
111
Иллюстрация — водитель грузовика
В Чехии хотят чаще нанимать украинцев в качестве водителей грузовиков. Источник: Magnific

Иностранцам (в том числе гражданам Украины) планируют упростить процедуру признания водительских удостоверений в Чехии. Власти страны могут пойти на этот шаг в связи с кризисом в сфере грузовых и пассажирских перевозок, чтобы упростить трудоустройство иностранцев.

Об этом сообщает Czechia Online. Как отмечается, по данным ассоциации перевозчиков Česmad, в Чехии остро не хватает около 20 тысяч водителей грузовиков и 5 тысяч водителей автобусов.

Дефицит в транспортной сфере Чехии

Обострение нехватки персонала в транспортной сфере обусловлено демографическим фактором. Средний возраст водителей грузовиков в Чехии достиг 47 лет, а в сфере пассажирских перевозок — 50 лет. Быстрый уход специалистов на пенсию создает риски для задержек и регулярности городских и междугородных автобусных маршрутов.

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
17,8 т.
Украинцам будут "раздавать" особенные деньги: НБУ выпустил новые 2 грн
17,8 т.
Украинцам будут "раздавать" особенные деньги: НБУ выпустил новые 2 грн
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
5,7 т.
Супермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынке
5,7 т.
Супермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынке
Дарина ГерцеваДарина Герцева
4,5 т.
В Украине начали сокращать сотрудников: кому грозит увольнение и что будет с зарплатами
4,5 т.
В Украине начали сокращать сотрудников: кому грозит увольнение и что будет с зарплатами

В то же время привлечение водителей из стран за пределами ЕС стремительно сокращается: если в 2021 году чешские водительские права грузовой и пассажирской категорий получили 2800 иностранцев, то в 2025 году этот показатель упал на 37% — до 1700 человек.

Что планируют изменить власти

Чтобы восполнить кадровый дефицит и облегчить доступ иностранных специалистов на рынок труда, Министерство транспорта Чехии разрабатывает следующие меры:

  • пересмотр механизма подтверждения иностранных водительских прав для граждан стран, не входящих в ЕС (в частности, Украины).
  • повышение лимитов на привлечение иностранных работников в транспортные компании.

В настоящее время эти инициативы находятся на стадии разработки нормативной базы, однако их принятие существенно упростит легальную работу украинцев в чешских автотранспортных предприятиях.

Действующие правила для украинских водителей

До вступления в силу новых инициатив для украинцев в Чехии продолжают действовать следующие нормы:

  • Временная защита

Обладатели этого статуса имеют право управлять частным транспортом на основании действующих украинских прав без их обязательной замены на чешские.

  • Трудоустройство в сфере перевозок

Для официальной работы в качестве водителя грузовика или автобуса в настоящее время требуется прохождение профессиональной аттестации с внесением "Кода 95".

  • Соблюдение трудового регламента

Контролирующие органы строго наказывают за нарушение режима отдыха (в частности, зафиксированный случай проезда 6900 км за 5 дней привел к жестким санкциям).

Упрощение чешских правил соответствует общеевропейской тенденции — подобные механизмы адаптации и обмена украинских удостоверений без экзаменов ранее также вводились в Германии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Однако критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей

Похожие темы
Работа за границейУкраинцы за границейЧехиягрузовые перевозкиводительские правабеженцы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники