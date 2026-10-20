Украинцам станет легче найти работу в странах ЕС: какие изменения готовятся

Иностранцам (в том числе гражданам Украины) планируют упростить процедуру признания водительских удостоверений в Чехии. Власти страны могут пойти на этот шаг в связи с кризисом в сфере грузовых и пассажирских перевозок, чтобы упростить трудоустройство иностранцев.

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Об этом сообщает Czechia Online. Как отмечается, по данным ассоциации перевозчиков Česmad, в Чехии остро не хватает около 20 тысяч водителей грузовиков и 5 тысяч водителей автобусов.

Дефицит в транспортной сфере Чехии

Обострение нехватки персонала в транспортной сфере обусловлено демографическим фактором. Средний возраст водителей грузовиков в Чехии достиг 47 лет, а в сфере пассажирских перевозок — 50 лет. Быстрый уход специалистов на пенсию создает риски для задержек и регулярности городских и междугородных автобусных маршрутов.

В то же время привлечение водителей из стран за пределами ЕС стремительно сокращается: если в 2021 году чешские водительские права грузовой и пассажирской категорий получили 2800 иностранцев, то в 2025 году этот показатель упал на 37% — до 1700 человек.

Что планируют изменить власти

Чтобы восполнить кадровый дефицит и облегчить доступ иностранных специалистов на рынок труда, Министерство транспорта Чехии разрабатывает следующие меры:

пересмотр механизма подтверждения иностранных водительских прав для граждан стран, не входящих в ЕС (в частности, Украины).

(в частности, Украины). повышение лимитов на привлечение иностранных работников в транспортные компании.

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В настоящее время эти инициативы находятся на стадии разработки нормативной базы, однако их принятие существенно упростит легальную работу украинцев в чешских автотранспортных предприятиях.

Действующие правила для украинских водителей

До вступления в силу новых инициатив для украинцев в Чехии продолжают действовать следующие нормы:

Временная защита

Обладатели этого статуса имеют право управлять частным транспортом на основании действующих украинских прав без их обязательной замены на чешские.

Трудоустройство в сфере перевозок

Главные истории дня

Для официальной работы в качестве водителя грузовика или автобуса в настоящее время требуется прохождение профессиональной аттестации с внесением "Кода 95".

Соблюдение трудового регламента

Контролирующие органы строго наказывают за нарушение режима отдыха (в частности, зафиксированный случай проезда 6900 км за 5 дней привел к жестким санкциям).

Упрощение чешских правил соответствует общеевропейской тенденции — подобные механизмы адаптации и обмена украинских удостоверений без экзаменов ранее также вводились в Германии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Однако критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей