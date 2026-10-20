Украинцам станет легче найти работу в странах ЕС: какие изменения готовятся
Иностранцам (в том числе гражданам Украины) планируют упростить процедуру признания водительских удостоверений в Чехии. Власти страны могут пойти на этот шаг в связи с кризисом в сфере грузовых и пассажирских перевозок, чтобы упростить трудоустройство иностранцев.
Об этом сообщает Czechia Online. Как отмечается, по данным ассоциации перевозчиков Česmad, в Чехии остро не хватает около 20 тысяч водителей грузовиков и 5 тысяч водителей автобусов.
Дефицит в транспортной сфере Чехии
Обострение нехватки персонала в транспортной сфере обусловлено демографическим фактором. Средний возраст водителей грузовиков в Чехии достиг 47 лет, а в сфере пассажирских перевозок — 50 лет. Быстрый уход специалистов на пенсию создает риски для задержек и регулярности городских и междугородных автобусных маршрутов.
В то же время привлечение водителей из стран за пределами ЕС стремительно сокращается: если в 2021 году чешские водительские права грузовой и пассажирской категорий получили 2800 иностранцев, то в 2025 году этот показатель упал на 37% — до 1700 человек.
Что планируют изменить власти
Чтобы восполнить кадровый дефицит и облегчить доступ иностранных специалистов на рынок труда, Министерство транспорта Чехии разрабатывает следующие меры:
- пересмотр механизма подтверждения иностранных водительских прав для граждан стран, не входящих в ЕС (в частности, Украины).
- повышение лимитов на привлечение иностранных работников в транспортные компании.
В настоящее время эти инициативы находятся на стадии разработки нормативной базы, однако их принятие существенно упростит легальную работу украинцев в чешских автотранспортных предприятиях.
Действующие правила для украинских водителей
До вступления в силу новых инициатив для украинцев в Чехии продолжают действовать следующие нормы:
- Временная защита
Обладатели этого статуса имеют право управлять частным транспортом на основании действующих украинских прав без их обязательной замены на чешские.
- Трудоустройство в сфере перевозок
Для официальной работы в качестве водителя грузовика или автобуса в настоящее время требуется прохождение профессиональной аттестации с внесением "Кода 95".
- Соблюдение трудового регламента
Контролирующие органы строго наказывают за нарушение режима отдыха (в частности, зафиксированный случай проезда 6900 км за 5 дней привел к жестким санкциям).
Упрощение чешских правил соответствует общеевропейской тенденции — подобные механизмы адаптации и обмена украинских удостоверений без экзаменов ранее также вводились в Германии.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года более 50 тыс. беженцев из Украины подали заявки на получение специального статуса долгосрочного проживания (ZVP) в Чехии. Однако критериям финансовой независимости соответствовали менее половины заявителей
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