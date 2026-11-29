Мобильный оператор "Киевстар" ограничивает своим абонентам входящие звонки без абонплаты – т.е., без пополнения счета. При чем, вплоть до блокирования. Однако не всем – только тем, кто полтзуется тарифом "LOVE UA Світло 2024". Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 декабря 2026 года.

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Об этом сообщили в Техническом сообществе рынка телекоммуникаций MZU - Мобильная связь Украины. Там отметили:

Если абонентская плата за пакет услуг не уплачена, абонент получает общий лимит в 500 минут на входящие звонки в Украине и странах ЕС.

После исчерпания этого объема прием вызовов блокируется – до момента пополнения счета и снятия платы за тариф, после чего пакет возобновляется.

"В случае несогласия с новыми условиями, абоненты могут безвозмездно перейти на другой актуальный тариф. Или расторгнуть договор", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: обновление правил происходит во исполнение европейских требований "Роуминг как дома" (RLAH). Ожидается, что это:

Выравнияет правила пользования связью в Украине и в ЕС.

Защитит оператора от убытков из-за длительного использования SIM-карт в европейском роуминге без уплаты абонплаты.

В то же время, сам "Киевстар" уже рассылает своим абонентам соответствующие сообщения. "С 1 декабря изменяются условия входящих звонков: если тариф не оплачен, вы сможете получать звонки в пределах 500 минут без взимания дополнительной платы. После использования этого объема входящие звонки будут недоступны для оплаты тарифа. Условия действуют в Украине и странах Роуминг как дома", – говорится в них.

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Как сообщал OBOZ.UA, тем врменем, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг, номер будет отключен.

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