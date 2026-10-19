Украинцев травили поддельной водкой и коньяком: где продавали контрафакт

Украинские правоохранители раскрыли и ликвидировали подпольные цеха, где производили контрафактный алкоголь и сигареты, которые сбывали на территории региона. Незаконный бизнес организовала семья из Ужгорода с привлечением двух сообщников.

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Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. В настоящее время в отношении причастных избраны меры пресечения.

Как производился контрафакт

Подпольная линия функционировала с ноября 2025 года по октябрь 2026 года на территории складского помещения в селе Концово. Спирт фигуранты завозили из Львовской области, после чего разбавляли водой, добавляли ароматизаторы, разливали в стеклянную тару и маркировали поддельными марками акцизного налога.

Поддельные водка и коньяк сбывали через сеть розничных торговых точек, преимущественно в сельских магазинах Закарпатской области.

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Результаты расследования

В рамках уголовного производства силовики провели 29 санкционированных обысков на территории Закарпатской и Львовской областей. В частности,в ходе следственных действий было изъято:

около 48,5 тонн сырья (спирта);

сырья (спирта); почти 1 тысячу бутылок готового фальсифицированного алкоголя;

более 2,3 тысячи поддельных марок акцизного налога;

поддельных марок акцизного налога; специальное оборудование для розлива и укупорки бутылок ;

; почти 10 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения;

сомнительного происхождения; 5 автомобилей, использовавшихся для логистики, и черновую документацию.

Главные истории дня

Пятерым участникам схемы объявлено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, транспортировке и сбыте подакцизных товаров, а также в незаконном использовании поддельных марок акцизного налога.

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Суд избрал организатору подпольного бизнеса и его сыну меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Остальным трем сообщникам назначен круглосуточный домашний арест. В настоящее время продолжается процедура наложения ареста на изъятое имущество и установления других лиц, причастных к организации схемы.

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Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии в Киеве незаконного производства алкогольных напитков, а также транспортировки, хранения и продажи спирта оптовыми партиями. В результате обысков правоохранители изъяли сырье, автомобили, оборудование и готовые напитки на сумму свыше 7 миллионов гривен.