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Украинцев травили поддельной водкой и коньяком: где продавали контрафакт

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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В Закарпатье раскрыли подпольное производство алкоголя и сигарет
В Закарпатье раскрыли подпольное производство алкоголя и сигарет. Источник: Нацполиция, коллаж OBOZ.UA

Украинские правоохранители раскрыли и ликвидировали подпольные цеха, где производили контрафактный алкоголь и сигареты, которые сбывали на территории региона. Незаконный бизнес организовала семья из Ужгорода с привлечением двух сообщников.

Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. В настоящее время в отношении причастных избраны меры пресечения.

Как производился контрафакт

Подпольная линия функционировала с ноября 2025 года по октябрь 2026 года на территории складского помещения в селе Концово. Спирт фигуранты завозили из Львовской области, после чего разбавляли водой, добавляли ароматизаторы, разливали в стеклянную тару и маркировали поддельными марками акцизного налога.

Поддельные водка и коньяк сбывали через сеть розничных торговых точек, преимущественно в сельских магазинах Закарпатской области.

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Упакованные контрафактные сигареты

Упакованные контрафактные сигареты. Источник: Нацполиция

Изъятые крышки

Изъятые крышки. Источник: Нацполиция

Конфискованные акцизы

Конфискованные акцизы. Источник: Нацполиция

Изъято 50 тыс. литров спирта

Изъято 50 тыс. литров спирта. Источник: Нацполиция

Результаты расследования

В рамках уголовного производства силовики провели 29 санкционированных обысков на территории Закарпатской и Львовской областей. В частности,в ходе следственных действий было изъято:

  • около 48,5 тонн сырья (спирта);
  • почти 1 тысячу бутылок готового фальсифицированного алкоголя;
  • более 2,3 тысячи поддельных марок акцизного налога;
  • специальное оборудование для розлива и укупорки бутылок;
  • почти 10 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения;
  • 5 автомобилей, использовавшихся для логистики, и черновую документацию.
Контрафактная продукция

Контрафактная продукция. Источник: Нацполиция

Обыски на складах фигурантов

Обыски на складах фигурантов. Источник: Нацполиция

Пятерым участникам схемы объявлено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, транспортировке и сбыте подакцизных товаров, а также в незаконном использовании поддельных марок акцизного налога.

Обыски у фигурантов

Обыски у фигурантов. Источник: Нацполиция

Организаторам бизнеса сообщили о подозрении

Организаторам бизнеса сообщили о подозрении. Источник: Нацполиция

Суд избрал организатору подпольного бизнеса и его сыну меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Остальным трем сообщникам назначен круглосуточный домашний арест. В настоящее время продолжается процедура наложения ареста на изъятое имущество и установления других лиц, причастных к организации схемы.

Изъятые средства

Изъятые средства. Источник: Нацполиция

Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии в Киеве незаконного производства алкогольных напитков, а также транспортировки, хранения и продажи спирта оптовыми партиями. В результате обысков правоохранители изъяли сырье, автомобили, оборудование и готовые напитки на сумму свыше 7 миллионов гривен.

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