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Украинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗС в ближайшие дни

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
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краинцев предупредили о резком росте цен на бензин
краинцев предупредили о резком росте цен на бензин. Источник: Pixabay

За выходные украинские АЗС повысили стоимость бензина А-95. В понедельник, 19 октября они продают его в среднем по 89,79 грн/л, что на 7 коп. выше, чем было в пятницу, 16 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают: на текущей неделе (заканчивается 25 октября) бензин на заправках может резко подорожать.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

  • Речь идет о росте сразу на 3 грн.
  • Также существенно может вірасти в цене дизель.

"Из-за стремительного роста нефтяных котировок на этой неделе возможен дальнейший рост цен на дизтопливо в пределах 4 грн/л. А бензин имеет потенциал к удорожанию на 3 грн/л", – отметили аналитики.

К удорожанию же нефти, по их словам, привел ряд факторов. В частности:

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"Это подняло нефть Brent почти до 110 долларов за баррель. И украинский топливный рынок отреагировал мгновенно: дизтопливо в национальных сетях впервые пересекло психологическую границу 100 грн/л" – констатировали специалисты.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 85,45-94,9 грн/л. В частности:

  • Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.
  • Самые низкие цены – на АЗС Brent Oil.
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Консалтинговая группа А-95"

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

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