Украинцев предупредили о новых отключениях света: какие графики будут действовать 29 ноября
29 ноября в Украине снова будут действовать почасовые отключения света из-за последствий российских атак на энергосистему, в ряде областей графики будут охватывать все сутки, а для промышленности и бизнеса введут ограничения мощности. Самые сложные периоды для потребителей будут приходиться на дневные и вечерние часы, а в отдельных подочередях отключения в общей сложности продлятся до 10 часов, поэтому украинцам стоит заранее зарядить технику и проверить свой график.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за происходящим.
Энергетики подчеркивают, что ситуация в Объединенной энергосистеме остается сложной из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Поэтому украинцам советуют заранее проверить, к какой очереди отключений относится их адрес, и учитывать возможные изменения в графиках.
Где и когда будут отключать свет 29 ноября
Житомирская область
Действуют почасовые графики. Также из-за последствий российских атак на Житомирщине применены сетевые ограничения.
Запорожская область
В Запорожской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут применять графики почасовых отключений. Время отсутствия электроэнергии будет зависеть от конкретной очереди и подочереди потребителей. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 21:00 – 24:00;
- 1.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 2.1: 00:00 – 03:00, 20:30 – 24:00;
- 2.2: 03:30 – 08:30, 15:30 – 20:30;
- 3.1: 00:00 – 00:30, 12:00 – 17:00, 21:30 – 24:00;
- 3.2: 07:00 – 12:00, 16:00 – 21:00;
- 4.1: 09:30 – 14:30, 18:30 – 23:30;
- 4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 5.1: 00:00 – 00:30, 12:30 – 17:30, 23:00 – 24:00;
- 5.2: 08:00 – 13:00, 17:00 – 22:00;
- 6.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 6.2: 00:00 – 04:00, 14:00 – 19:00.
Полтавская область
В Полтавской области графики будут действовать в течение всех суток, но количество очередей, которые одновременно будут подлежать отключению, будет меняться в зависимости от времени. Проверить график по своему адресу жители области могут на официальном сайте Полтаваоблэнерго.
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с 00:00 до 08:00 – 1 очередь;
-
с 08:00 до 10:00 – 2 очереди;
-
с 10:00 до 16:00 – 2,5 очереди;
-
с 16:00 до 20:00 – 3 очереди;
-
с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.
Харьковская область
В Харьковской области 29 ноября почасовые отключения будут действовать с 00:00 до 24:00, энергетики обнародовали графики для всех 12 подочередей. График отключений света в Харьковской области:
-
1.1: 04:00–07:30, 14:30–18:00, 21:30–24:00;
-
1.2: 04:00–07:30, 11:00–18:00;
-
2.1: 14:30–18:00;
-
2.2: 14:30–18:00;
-
3.1: 07:30–11:00, 14:30–16:00, 18:00–21:30;
-
3.2: 07:30–11:00, 18:00–21:30;
-
4.1: 07:30–11:00, 16:00–21:30;
-
4.2: 07:30–11:00, 16:00–21:30;
-
5.1: 11:00–14:30, 20:00–24:00;
-
5.2: 10:00–14:30, 21:30–24:00;
-
6.1: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–20:00, 21:30–24:00;
-
6.2: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–20:00, 21:30–24:00.
Адреса, распределенные по очередям, можно найти в списке "Харьковоблэнерго". Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности. В то же время энергетики предупреждают, что оперативная ситуация может меняться, поэтому потребителям стоит следить за обновлениями.
Черниговская область
В Черниговской области 29 ноября также будут применять графики почасовых отключений. В случае изменения ситуации в энергосистеме расписание могут оперативно скорректировать. Проверить свою очередь и персональный график жители области могут:
-
на официальном сайте "Черниговоблэнерго";
-
в Viber-боте;
-
в Telegram-боте компании.
Энергетики просят потребителей, у которых электричество появляется по графику, использовать его максимально экономно, особенно если дома подключены к линиям, от которых также питается критическая инфраструктура.
Черкасская область
В Черкасской области графики почасовых отключений будут действовать 29 ноября с 06:00 до 24:00. Для каждой подочереди опубликовали отдельное расписание.
-
1.1: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;
-
1.2: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 21:00–23:00;
-
2.1: 10:00–12:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00;
-
2.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;
-
3.1: 10:00–12:00, 16:00–19:00;
-
3.2: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;
-
4.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00;
-
4.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;
-
5.1: 12:00–14:00, 18:00–21:00;
-
5.2: 08:00–10:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00;
-
6.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–21:00;
-
6.2: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00.
Николаевская область
В Николаевской области предварительный прогноз предусматривает применение графиков почасовых отключений в воскресенье с 06:00 до 23:59. График для подочередей:
-
1.1: 05:30–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30;
-
1.2:00:00–00:30, 13:30–20:30;
-
2.1: 05:30–06:30, 10:00–13:30, 20:30–00:00;
-
2.2: 05:30–06:30, 15:30–20:30;
-
3.1: 10:00–13:30, 20:30–22:30;
-
3.2: 06:30–10:00, 17:00–20:30;
-
4.1: 10:00–13:30, 17:00–20:30;
-
4.2: 10:00–17:00;
-
5.1: 00:00–00:30, 13:30–17:00, 20:30–00:00;
-
5.2: 13:30–17:00, 20:30–00:00;
-
6.1: 06:30–10:00, 17:00–22:30;
-
6.2: 00:00–00:30, 06:30–10:00, 13:30–17:00.
"Николаевоблэнерго" отдельно обращает внимание на обозначение "желтых" часов в графиках: они могут означать периоды переключения подочередей, а также время, когда электроснабжение может отсутствовать в случае увеличения объемов ограничений.
Где смотреть график отключения и очередь в 2026 году
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как ранее сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины обязал города с населением более 100 тысяч человек подготовить планы возможных ограничений водоснабжения на случай разрушения канализационных насосных станций. В случае аварии предусмотрен запуск планов реагирования в течение 24 часов, в частности развертывание пунктов выдачи питьевой воды и ее подвоз, однако сейчас речь идет лишь о подготовке, а не о фактическом введении.