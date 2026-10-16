Украинцев предупредили о новых ценах на топливо: какой будет ситуация на АЗС

В Украине продолжает наблюдаться рост розничных и оптовых цен на автогаз и дизельное топливо. Основными факторами стали скачок мировых цен и напряженная ситуация с поставками ресурса, которая привела к небольшому дефициту на рынке. В то же время стоимость бензина в ближайшее время останется без изменений.

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Об этом в комментарии рассказал директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн. Он объяснил, каких цен на АЗС следует ожидать уже в ближайшее время.

Почему растут цены на дизель и автогаз

По словам эксперта, подорожание сжиженного газа напрямую связано с стремительным ростом мировых цен. "Мировые цены на газ резко выросли. Соответственно, новые поставки по более высоким ценам уже поступили в Украину и начали влиять на стоимость топлива", — объясняет Сергей Куюн, отмечая, что рынок реагирует на прогнозируемую ситуацию.

Ситуация с дизельным топливом остается более сложной из-за отсутствия избыточных объемов и высокой закупочной стоимости. "Соглашения по российскому и американскому дизелю ничего не дали, поэтому цена остается очень высокой", – подчеркнул глава "А95".

Сейчас на рынке сложился парадокс: оптовые цены достигают 103–105 грн за литр, тогда как на заправках его продают примерно за 100 грн. Поскольку закупочная стоимость превышает розничную, а рынок остается сбалансированным с определенным дефицитом ресурса, АЗС вынуждены постепенно подтягивать цены до уровня оптовых закупок.

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Что будет с бензином

Подорожание дизеля и газа не вызовет роста цен на бензин. В этом сегменте рынка ситуация остается абсолютно нормальной, поставки осуществляются без сбоев, а маржа операторов находится на должном уровне, что позволит удерживать цены без изменений.

Говоря о ценовых ориентирах на конец октября и ноябрь, Сергей Куюн прогнозирует, что дизельное топливо может подорожать ещё на несколько гривен за литр из-за постепенного выравнивания розничных цен с оптовыми. Стоимость автогаза может подняться примерно до отметки 49–50 грн за литр, тогда как цены на бензин гарантированно останутся стабильными.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что снижение цен на бензин и дизельное топливо в Украине замедлилось, а тенденция к удешевлению, по оценке эксперта, фактически исчерпалась из-за неопределенности вокруг Ормузского пролива. Если топливо снова начнет дорожать, резкого неконтролируемого скачка пока не прогнозируют — рост цен на АЗС ожидается постепенным и будет зависеть прежде всего от ситуации на мировом энергетическом рынке.