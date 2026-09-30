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Украинцев предупредили о дефиците популярного продукта: что происходит на рынке

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
icon 1,5 т.
Иллюстрация — лук
Украине грозит дефицит лука. Иллюстративное изображение
Источник: Unsplash

Уже весной 2027 года Украину может ожидать существенное подорожание или даже дефицит лука. Это может стать результатом ряда факторов – в частности, погодных условий, сокращения посевных площадей, роста экспорта и российских ударов.

Об этом заявил Agrotimes кмеждународный  консультант по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков. По его словам, сейчас фермеры пытаются как можно быстрее реализовать урожай непосредственно с поля.

Что грозит луку

Ситуация на украинском рынке овощей борщового набора остается напряженной. Уже сейчас эксперт отмечает ряд факторов, из-за которых прогнозы на весенний период выглядят довольно тревожно.

  • Сокращение посевных площадей и уход крупных производителей

По сравнению с 2025 годом многие хозяйства существенно сократили площади под луком, а отдельные крупные предприятия (которые в прошлом году засевали до 15 тыс. тонн) вообще отказались от его выращивания. Новые игроки рынка не смогли компенсировать этот спад.

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  • Падение урожайности из-за погодных катаклизмов

Средняя урожайность упала на 20–30 тонн с гектара. На юге посевам помешали пыльные бури, а в центральных и западных регионах – поздние заморозки и продолжительные ливни, которые размывали поля и срывали график полевых работ.

  • Потери запасов из-за военных рисков

Хранение урожая затрудняется постоянной угрозой российских атак на складские помещения и логистическую инфраструктуру, что ограничивает объемы закладки качественной продукции на зиму.

  • Активизация экспортного спроса

Украинский лук, картофель и другие овощи активно закупают соседние страны – Молдова, Румыния и Болгария, что дополнительно вымывает объемы с внутреннего рынка.

"Учитывая фитосанитарную обстановку, объемы закладки в хранилища и общую ситуацию, весной мы неизбежно столкнемся с высокими ценами и дефицитом лука", – предупреждает Булгаков.

Что с ценами на лук сейчас

Если в прошлом году во время сбора цены опускались до 2–2,5 грн/кг, то сейчас минимальная планка составляет 10 грн/кг. Причем на юге оптовые цены колеблются в пределах 10-14 грн/кг, а на западе Украины средняя цена достигала 18-20 грн/кг.

Текущее незначительное снижение цен Павел Булгаков называет временным, поскольку большинство фермеров стараются как можно быстрее реализовать урожай непосредственно с поля, не закладывая его на длительное хранение. В то же время собственный мониторинг цен от OBOZ.UA показал, что по состоянию на 30 сентября в крупнейших розничных торговых сетях овощ продают по 16,49-20 грн/кг. В частности:

  • "Фора" – 16,90 грн/кг (цена без акции – 18,90 грн/кг);
Ціни на цибулю у ''Форі''

Ціни на цибулю у "Форі"

Источник: Фора

 

  • АТБ – 19,59 грн/кг;
  • Varus – 17,90 грн/кг;
  • Auchan – 18,90 грн/кг;
  • "Сильпо" – 20 грн/кг.
Ціни на цибулю в ''Сільпо''

Ціни на цибулю в "Сільпо"

Источник: Сільпо

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине всего за месяц стоимость яиц выросла на 22% – с 59 до 72 грн/десяток. К концу 2026 года стоимость яиц может вырасти до 78–90 грн за десяток.

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