Украинцев обманывают фейковыми скидками: как магазины искусственно завышают цены перед распродажами

Украинцам следует быть особенно внимательными во время распродаж 11.11, ведь магазины могут искусственно завышать цены перед акциями, а затем выдавать возвращение к обычной стоимости за скидку 50% или даже больше. Чтобы не покупать товары по фейковым акционным ценам, стоит проверять историю их стоимости на специальных сайтах и сравнивать предложения разных магазинов.

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OBOZ.UA разобрался, что на самом деле следует знать покупателям. Особенно активно такие предложения могут появляться во время сезонов распродаж, когда покупатели заранее ищут технику, бытовые товары, одежду и другие покупки. Маркетологи хорошо знают, что в этот период люди обращают внимание не только на сам товар, а прежде всего на размер обещанной скидки.

Как магазины создают иллюзию огромной скидки

Один из типичных сценариев выглядит довольно просто. Например, определенный товар в течение сентября и октября стоил 1499 грн, это его обычная цена, по которой его могли приобрести все желающие на протяжении нескольких месяцев. Однако незадолго до 11 ноября магазин может изменить стоимость и установить ее на уровне 2999 грн.

А уже непосредственно перед распродажей цену снова снижают до 1499 грн, добавляя яркую отметку о скидке 50%. На первый взгляд, покупатель получает чрезвычайно выгодное предложение: вместо почти 3000 грн нужно заплатить всего 1499 грн. Однако если посмотреть на историю стоимости, становится понятно, что никакой реальной экономии нет. Товар весь предыдущий период продавался именно за 1499 грн.

Фактически магазин не пошел покупателю ни на какую ценовую уступку, а лишь изменил способ подачи предложения. Обычную стоимость превратили в якобы акционную, создав впечатление, что человек успел воспользоваться особой возможностью. Подобные манипуляции могут использовать не только перед 11.11. Они актуальны и во время "Черной пятницы", новогодних распродаж, сезонных акций и других периодов, когда покупатели ожидают существенного удешевления товаров.

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Почему покупатели верят в фейковые скидки

Причина популярности такого маркетингового приема заключается не только в желании людей сэкономить. Он также использует особенности человеческого восприятия цен. Когда покупатель видит две суммы рядом, его внимание прежде всего сосредоточивается на большей цифре. Она становится своеобразной точкой отсчета, с которой человек сравнивает новое предложение.

Если рядом стоит перечеркнутая цена 2999 грн и актуальная стоимость 1499 грн, возникает ощущение, что товар стал значительно доступнее. При этом человек часто думает не о том, сколько денег ему придется потратить, а о том, сколько он якобы экономит. Надпись "-50%" усиливает это ощущение и создает дополнительную мотивацию оформить покупку.

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К тому же распродажи нередко сопровождаются ограничениями по времени, сообщениями о последних единицах товара или призывами не упустить выгодное предложение. Все это может подталкивать к быстрому решению без дополнительной проверки стоимости. В результате покупатель рискует приобрести вещь, которая ему не была срочно нужна, лишь из-за убеждения, что сейчас она стоит значительно дешевле, чем обычно.

Как проверить, действительно ли скидка на товар реальная

Чтобы не стать жертвой маркетинговых манипуляций во время распродаж, недостаточно ориентироваться на зачеркнутую цену или процент скидки на странице магазина. Лучший способ проверить выгодность предложения – посмотреть, как менялась стоимость товара в течение предыдущих недель и месяцев.

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Для этого можно воспользоваться агрегаторами и сервисами сравнения цен, которые позволяют отслеживать историю стоимости продукции в интернет-магазинах. Алгоритм проверки довольно прост:

найдите точную модель товара – скопируйте название, артикул или модель устройства, которое планируете приобрести, это поможет не перепутать разные версии одного товара; введите данные в агрегатор цен – найдите нужную позицию на сервисе сравнения стоимости товаров; откройте историю цен – на многих платформах есть специальный график, который показывает, как менялась стоимость продукции в течение определенного периода; сравните прежнюю и акционную цену – если товар несколько месяцев стоил примерно столько же, сколько сейчас с пометкой "скидка", оснований говорить о реальном удешевлении нет; проверьте предложения других магазинов – иногда товар с якобы большой скидкой в одном магазине можно купить по такой же или даже более низкой цене в другом, без каких-либо акционных пометок.

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Особенно важно обращать внимание на графики, на которых перед распродажей виден резкий рост стоимости, а непосредственно во время акции – возвращение к прежнему уровню. Такие ценовые "качели" могут свидетельствовать о попытке создать искусственное впечатление экономии.

В то же время не каждое изменение стоимости автоматически означает обман. Цены могут меняться из-за курса валют, закупочной стоимости, наличия товара, условий поставки и других рыночных факторов. Поэтому важно оценивать не только процент скидки, но и реальную динамику цены.

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Почему перед 11.11 стоит не спешить с покупками

Распродажи 11 ноября традиционно привлекают внимание тех, кто хочет купить товары дешевле. Для магазинов это возможность увеличить продажи, привлечь новых клиентов и реализовать продукцию благодаря акционным предложениям. Однако большое количество рекламных сообщений и ярких ценников не гарантирует, что каждое предложение действительно выгодно.

Покупателю стоит помнить, что размер заявленной скидки и реальная экономия – не одно и то же. Лучше заранее определить, какой именно товар нужен, узнать его обычную стоимость и сравнить предложения разных продавцов. Если покупка не срочная, можно также отслеживать цену в течение некоторого времени, чтобы понять, действительно ли магазин ее снизил.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине Черная пятница в 2026 году приходится на 27 ноября, однако в Украине часть магазинов может запустить распродажи уже примерно с 23 ноября и продолжить их после официальной даты. На отдельные товары могут заявлять скидки до 40-70%, поэтому покупателям стоит заранее запомнить обычную цену нужной вещи, чтобы проверить реальный размер экономии.