В Украине хотят придать электронным чекам в банковских приложениях статус полноценного фискального документа. Именно поэтому в магазинах могут окончательно исчезнуть бумажные чеки, а бизнес сможет экономить сотни миллионов гривен ежегодно.

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Соответствующий механизм проработают Министерства экономики и финансов вместе с Государственной налоговой службой. Об этом сообщил заместитель министра экономики и окружающей среды Александр Цыборт по итогам первого заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам микро-, малого предпринимательства и самозанятости.

Сколько бизнес тратит на бумажные чеки

Расходы на печать бумажных чеков остаются существенной финансовой нагрузкой для предпринимателей, особенно для крупных торговых сетей. В качестве примера Цыборт привел аптечный бизнес, который ежемесячно тратит 300-350 тыс. грн только на расходные материалы, а вместе с обслуживанием кассовых аппаратов эта сумма может доходить и до 500 тыс. грн.

Одним из возможных способов сократить расходы предпринимателей является сервис єЧек, который позволяет получать электронные чеки непосредственно в банковских приложениях. С момента его внедрения в этом году украинцам уже доставили более 78 млн таких документов.

Однако из-за отсутствия однозначного разъяснения, подтверждающего, что єЧек в банковском приложении имеет статус фискального документа, бизнес пока не может полноценно отказаться от бумажных чеков, опасаясь штрафов. Поэтому цифровые чеки дублируются бумажными.

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Именно поэтому в Минэкономики совместно с Минфином и ГНС проработают механизм официального признания электронных чеков в банковских приложениях полноценными фискальными документами.

Сколько может сэкономить бизнес

По оценкам заместителя министра, переход на электронные чеки при расчетах картой позволит предпринимателям существенно сократить операционные расходы. Речь идет не только об экономии на бумаге, но и о снижении затрат на обслуживание печатной техники и работу персонала.

"По нашим оценкам, полная замена бумажных чеков при оплате картой сэкономила бы бизнесу сотни миллионов гривен в год, а стране – тысячи тонн бумаги. Покупателю тоже удобнее: чек сохраняется в приложении банка и не теряется", – отметил Циборт.

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Таким образом, официальное признание еЧека фискальным документом должно одновременно снизить расходы торговых сетей, сократить использование бумаги и упростить хранение чеков для покупателей.

Как уже объяснял OBOZ.UA, все магазины в Украине, которые продают товары или предоставляют услуги, обязаны проводить расчеты через регистраторы расчетных операций (РРО), поскольку они формируют фискальный чек и передают данные в налоговые органы. Именно поэтому в магазинах всегда спрашивают покупателей, нужен ли им чек.