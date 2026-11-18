В октябре 2026 года сильнее всего выросла конкуренция за долгосрочную аренду однокомнатных квартир – особенно в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. В то же время украинцы активнее интересуются и частными домами, а среди покупателей наибольший спрос по количеству откликов на одно объявление зафиксировали в Черкасской области – как на квартиры, так и на дома.

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Как сообщили в OLX Нерухомість, аналитики сравнили количество откликов на одно объявление в октябре 2026 года и октябре 2025-го. Исследование охватило четыре сегмента: покупку и долгосрочную аренду однокомнатных квартир, а также покупку и аренду домов.

Кто сегодня ищет квартиры и дома

Потенциальные покупатели недвижимости и люди, которые ищут жилье в аренду, имеют схожий возрастной профиль, но несколько отличаются по соотношению мужчин и женщин и финансовым возможностям. Согласно результатам исследования поведения тех, кто ищет недвижимость, Factum Group за сентябрь 2026 года, среди потенциальных покупателей жилья 60% составляют мужчины, а 40% – женщины.

Наиболее активны люди в возрасте от 36 до 45 лет – на эту категорию приходится 34% соискателей. Еще 31% составляют украинцы в возрасте 26-35 лет. Среди тех, кто интересуется арендой, мужчин также больше, однако разница не столь значительна: 56% против 44% женщин. Наиболее активны две возрастные группы – от 26 до 35 лет и от 36 до 45 лет. На каждую из них приходится по 31% потенциальных арендаторов.

Таким образом, основная аудитория рынка недвижимости – украинцы в возрасте 26-45 лет. Именно в этом возрасте люди чаще всего решают вопросы самостоятельного проживания, создания семьи, смены места работы или переезда, а также могут задумываться о покупке собственного жилья.

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При этом финансовые возможности покупателей и арендаторов различаются. Среди тех, кто планирует купить недвижимость, 51% отмечают, что могут позволить себе товары длительного пользования, однако крупные покупки остаются для них сложными. Еще 41% хватает денег на еду и одежду, но приобретение более дорогих товаров требует значительных финансовых усилий.

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Среди потенциальных арендаторов 48% сообщают, что могут обеспечить базовые потребности – покупать еду и одежду, однако приобретение товаров длительного пользования для них уже является сложной задачей. Еще 41% могут позволить себе такие покупки, но сталкиваются с трудностями при крупных расходах.

Аренда квартир: где украинцы активнее всего ищут однокомнатное жилье

Самые значительные изменения за год произошли именно на рынке долгосрочной аренды однокомнатных квартир. В ряде областей количество откликов на одно объявление выросло в несколько раз, это означает, что на одно предложение претендует значительно больше потенциальных арендаторов, а найти подходящий вариант становится сложнее.

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Особенно заметно конкуренция усилилась в Винницкой области. Если в октябре 2025 года на одно объявление об аренде однокомнатной квартиры приходилось в среднем 3,7 отзыва, то в октябре 2026-го – уже 24,8. То есть показатель увеличился более чем в шесть раз. Значительный рост также зафиксировали в других западных и центральных областях. В частности:

в Тернопольской области количество отзывов выросло с 13,4 до 36,7;

во Львовской – с 16,1 до 42;

в Ровненской – с 12,1 до 31;

в Хмельницкой – с 13,8 до 33,1;

в Ивано-Франковской – с 16,8 до 38,7;

в Волынской – с 23,5 до 39,9.

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Отдельно стоит выделить Черновицкую область. Именно здесь в октябре 2026 года зафиксировали один из самых высоких показателей конкуренции на рынке аренды однокомнатных квартир, 57,3 отзыва на одно объявление. Годом ранее этот показатель составлял 26,5.

Лидерами по количеству откликов также стали Львовская область, где на одно предложение приходилось 42 отклика, и Ивано-Франковская область с показателем 38,7. В Тернопольской области зафиксировали 36,7 отклика, а в Хмельницкой области – 33,1.

Однокомнатные квартиры остаются одним из самых востребованных форматов арендного жилья. Их выбирают те, кому нужно отдельное жилье без необходимости оплачивать большую площадь и дополнительные комнаты.

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Аренда домов: спрос также растет, но уступает квартирам

Дома для долгосрочной аренды тоже стали привлекательнее для украинцев. Однако в большинстве регионов рост количества откликов на такие объявления был менее стремительным, чем в сегменте однокомнатных квартир. Самые заметные изменения за год произошли в Черновицкой области: количество откликов на одно объявление увеличилось с 12,7 до 27. В Тернопольской области показатель вырос с 10,4 до 22,1, а в Винницкой – с 12,5 до 24,7.

В Львовской области количество откликов увеличилось с 10,5 до 19,2, а в Хмельницкой области – с 14,2 до 24,7. Таким образом, интерес к аренде домов усилился сразу в нескольких областях, хотя конкуренция за такие объекты в целом остается ниже, чем за однокомнатные квартиры.

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Если же сравнивать регионы по абсолютному количеству откликов в октябре 2026 года, картина несколько иная. Наибольшие показатели зафиксировали в:

Харьковской области – 37,4 отклика на одно объявление;

Кировоградской области – 36,7;

Черкасской области – 33,6;

Полтавской области – 32.

Интерес к частному жилью может быть связан не только с площадью или количеством комнат. Дом дает больше возможностей самостоятельно организовать быт, контролировать отопление, использовать альтернативные источники электроэнергии и иметь собственную территорию. На фоне проблем с энергоснабжением и потребности в автономности такие характеристики могут становиться дополнительным преимуществом.

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Однако у домов есть и свои особенности: их содержание может требовать больших расходов, чем проживание в квартире. Арендаторам приходится учитывать затраты на отопление, обслуживание коммуникаций, придомовой территории и возможные ремонтные работы. Поэтому даже при росте интереса к такому формату он подходит не всем.

Покупка однокомнатных квартир: где больше всего претендентов на жилье

На рынке покупки однокомнатных квартир конкуренция также выросла, хотя изменения были не такими резкими, как в долгосрочной аренде. Наибольшее количество откликов на одно объявление в октябре 2026 года зафиксировали в Черкасской области – 10,2. Для сравнения, в октябре 2025-го этот показатель составлял 8,9.

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Высокий интерес к покупке однокомнатного жилья наблюдался также в Кировоградской и Черновицкой областях. Там на одно объявление приходилось соответственно 9,7 и 9,1 отклика. Заметный рост за год произошел и в других регионах. В частности, в Хмельницкой области количество откликов увеличилось с 1,7 до 2,4, в Закарпатской – с 3,6 до 4,4, во Львовской – с 4,6 до 5,5. В Днепропетровской области показатель вырос с 3,5 до 4,1.

Однокомнатные квартиры остаются отдельным важным сегментом рынка, поскольку могут быть доступнее двух- или трехкомнатных квартир. Для покупателей с ограниченным бюджетом это возможность приобрести собственное жилье, не тратя деньги на лишнюю площадь. Кроме того, небольшие квартиры могут рассматриваться как вариант для первой недвижимости или последующей сдачи в аренду.

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Покупка домов: какие области лидируют по спросу

В сегменте покупки домов наибольшее количество откликов на одно объявление в октябре 2026 года также зафиксировали в центральных и западных областях. Лидером стала Черкасская область – 9,5 отклика на одно предложение.

Далее идут Полтавская и Черновицкая области, где показатель составил по 7,6 отклика. В Кировоградской области на одно объявление приходилось в среднем семь откликов. Если сравнивать ситуацию с октябрем 2025 года, наиболее заметный рост интереса к покупке домов произошел в нескольких западных регионах. В частности:

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в Черновицкой области количество откликов увеличилось с 5,5 до 7,6;

в Закарпатской области – с 3,9 до 5,2;

во Львовской – с 3,6 до 4,5;

в Тернопольской – с 4,7 до 5,8.

Таким образом, дома остаются востребованными не только среди арендаторов, но и среди тех, кто планирует приобрести собственную недвижимость. В отдельных областях интерес к такому формату усилился даже заметнее, чем к квартирам.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. Причем часто рассматривают их как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.