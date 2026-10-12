Украинцы изменили свои предпочтения в отношении новой недвижимости: что происходит на рынке

В Украине растут цены на новое жилье в западных и северных областях. Зато в Киеве, который по-прежнему остается городом с самой дорогой недвижимостью в новостройках, цены несколько снизились.

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Об этом свидетельствуют данные платформы DIM.ua. Там отметили, что в сентябре в Украине ввели в эксплуатацию три новых жилых дома – по одному в Киеве, а также в Киевской и Хмельницкой областях.

Что происходит на рынке нового жилья в Украине

За прошлый месяц в Киеве фиксируется снижение цен на новостройки, тогда как в ряде областей стоимость первичного жилья продолжает расти:

Черниговская (+12%);

(+12%); Житомирская (+5,2%);

(+5,2%); Запорожская (+3%).

В то же время в ряде регионов цены упали, причем больше всего – в Киеве (-4,5%), Кировоградской (-4,9%) и Одесской (-1,7%) областях. В то же время за год наибольший скачок цен наблюдался в таких регионах, как Черниговская (+22,5%), Черновицкая (+20,3%), Тернопольская (+18,1%) и Хмельницкая (+18,1%) области.

Регионы с самой высокой средней ценой за "квадрат"

Киев – 1421 $/кв. м;

– 1421 $/кв. м; Львовская область – 1276 $/кв. м;

– 1276 $/кв. м; Черновицкая область – 1171 $/кв. м;

– 1171 $/кв. м; Закарпатская область – 1160 $/кв. м;

– 1160 $/кв. м; Днепропетровская область – 1156 $/кв. м;

– 1156 $/кв. м; Ивано-Франковская область – 1075 $/кв. м;

– 1075 $/кв. м; Винницкая область – 1071 $/кв. м;

– 1071 $/кв. м; Ровенская область – 1043 $/кв. м;

– 1043 $/кв. м; Кировоградская область – 1015 $/кв. м.

Что касается Киева, то в столице наблюдается разнонаправленная динамика в зависимости от района. Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе (средняя цена – 2887 $/кв. м), а самые доступные – в Деснянском районе (883 $/кв. м).

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Изменения в покупательском спросе

В целом по стране спрос на первичное жилье в сентябре демонстрировал тенденцию к снижению, однако в отдельных регионах отмечено оживление со стороны покупателей. Так, количество запросов на приобретение жилья выросло на:

Закарпатье (+10%);

(+10%); Киевской области (+5%);

(+5%); Черниговской области (+4%).

А вот Волынская (-27%), Житомирская (-21%), Хмельницкой (-18%), Одесской (-18%) и Николаевской (-16%) области оказались регионами, где спрос на новое жилье упал сильнее всего.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение жилья в аренду. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. Например, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25–30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что на 42% превышает прошлогодний показатель.