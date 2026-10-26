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Украинцы зарабатывают значительно больше поляков: кто может рассчитывать на высокую зарплату

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
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Иллюстрация - мужчины во флагах Украины
Украинцы зарабатывают значительно больше поляков. Источник: Unsplash/Jesse Solomon

В Польше молодые украинские мужчины (25-34 года) зарабатывают на 1 500 злотых (более чем на 17 000 грн по актуальному курсу), чем местные жители этой же возрастной категории (здесь и далее речь идет о медианной зарплате – т.е., часть значений выше этого показателя, а часть – ниже). В частности, украинцы получают 6 800 злотых зарплаты, тогда как поляки – 5 300 злотых (более 78 000 грн против около 61 000 грн).

Об этом OBOZ.UA рассказали в международной кадровой компании. Там отметили: одной из причин этого может быть польское законодательство.

"Согласно ему лица в возрасте до 26 лет пользуются освобождением от налога на доходы физических лиц в отношении доходов, подпадающих под соответствующую льготу, в пределах установленного годового лимита. Таким образом, при одинаковой ставке брутто (до вычета налогов) работник до 26 лет может получать на руки больше, чем старший коллега. Однако эта норма касается и поляков", – объяснили специалисты.

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Кроме того, подчеркивается, на уровень заработной платы влияет географическое расположение мест работы молодых украинцев. Так:

  • Украинские работники чаще, чем польские живут и работают в небольших городах или промышленных регионах.
  • А там уровень концентрации производства выше и физическую работу найти легче.

"Также украинские рабочие более мобильные, чем поляки. Поскольку не привязаны к месту жительства, собственному жилью и т.д.", – отметили аналитики.

Еще одним фактором того, что молодые украинцы зарабатывают больше, чем местные, по их словам, является продолжительность рабочего времени. Так, если работник берет дополнительные изменения или работает дольше, его месячный доход может быть выше даже при одинаковой почасовой ставке.

Впрочем, отмечается, высший месячный заработок не всегда означает, что работник получает больше каждого отработанного часа. Ведь:

  • Украинцы могут увеличивать свои доходы благодаря дополнительным сменам, работе в выходные и более длительным рабочим дням.
  • Поэтому для корректного сравнения следует учитывать не только сумму зарплаты, но и почасовую ставку, количество отработанных часов и условия труда.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые ищут работу в Польше, все чаще сталкиваются с непрозрачными условиями трудоустройства. В частности, высокая ставка в вакансии может оказаться значительно ниже при оформлении, часть зарплаты могут привязать к премиям, а проблемы с документами или страховыми взносами человек иногда замечает только через несколько месяцев.

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