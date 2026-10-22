Украинцы отказались покупать большие квартиры: что происходит на рынке недвижимости

В Украине стремительно падает спрос на крупногабаритное жилье – за последний год в большинстве регионов существенно сократилось количество как предложений трехкомнатных квартир, так и откликов от потенциальных покупателей. Но несмотря на падение спроса, стоимость такого жилья продолжает расти, причем разрыв в ценах между областями достиг более чем семи раз.

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Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования "OLX Нерухомість". Авторы отметили, что Киев сохраняет статус города с самым дорогим крупногабаритным жильем.

Падение спроса и пассивность покупателей

В сентябре 2026 года активность потенциальных покупателей трехкомнатных квартир упала практически по всей стране по сравнению с прошлым годом. Наибольшее сокращение количества откликов на объявления зафиксировано в таких регионах:

Сумщина – на 52%;

– на 52%; Ровненщина – на 46%;

– на 46%; Винницкая область – почти на 38%.

Кроме того, в Запорожской области интерес покупателей уменьшился на 33%, Николаевской – на 32%, Полтавской – на 31%, Житомирской – на 30%. В Киеве активность потенциальных покупателей крупногабаритного жилья за год снизилась на 29%.

Исключением из общенациональной тенденции стали отдельные западные регионы, где спрос, наоборот, вырос. Лидером по динамике интереса стала Закарпатская область (+53% откликов). Также приток покупателей фиксировали в Волынской (+15%) и Черновицкой (+8%) областях.

Объявлений тоже стало меньше

Параллельно со снижением спроса продавцы уменьшили количество объявлений о продаже трехкомнатных квартир. Наибольшее сокращение рынка предложений произошло в:

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Винницкой области – на 33%;

– на 33%; Херсонской – на 32%;

– на 32%; Хмельницкой – на 30%.

Незначительный рост количества объявлений зафиксирован только в Одесской (+5%), Волынской (+4%) и Черниговской (+1%) областях.

Ценовой парадокс на рынке

Несмотря на низкую активность покупателей, цены на большие квартиры не только не снизились, но и продемонстрировали уверенный рост. Регионами с наибольшим ростом цен за год стали:

Хмельницкая область – до $69 318 (+22%);

Тернопольская область – до $84 484 (+17%);

Полтавская область – до $59 517 (+16%);

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Ивано-Франковская область – до $87 829 (+14%);

Киевская и Сумская области – на 13%.

Где самые дорогие и самые дешевые квартиры

Самым дорогим жильем в Украине остается недвижимость в Киеве с медианной стоимостью $168 873. На втором месте по уровню цен находятся западные регионы: Львовская область ($114 647), Закарпатская ($98 337) и Черновицкая ($95 856).

Самые дешевые трехкомнатные квартиры продаются в прифронтовых и восточных областях. Самая низкая медианная цена зафиксирована в Херсонской области – $23 768. Также относительно доступные цены сохраняются в Запорожской ($32 670), Сумской ($34 702), Николаевской ($39 713) и Харьковской ($49 847) областях.

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Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ввели новую модель єОселі для молодых семей, согласно которой после рождения или усыновления каждого ребенка процентная ставка по ипотеке будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1% годовых. Также семьям разрешат покупать жилье площадью и стоимостью до 40% сверх установленных нормативов, однако разницу придется оплачивать собственными средствами, а точные сроки запуска новых условий пока не объявлены.