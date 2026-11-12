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Украинцы отказываются покупать подержанные авто из США: сколько стоит самая популярная модель

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
3,2 т.
Иллюстративное фото, мужчина передает женщине ключи от машины
В Украине падает спрос на американские подержанные автомобили. Источник: standret / Freepik

В Украине продолжает падать спрос на подержанные автомобили, привезенные из Соединенных Штатов. При этом абсолютное первенство в структуре импорта удерживают классические бензиновые машины, а самой популярной моделью в этой категории оказалась Tesla Model Y, которую в Украине можно приобрести от $17,4 тыс. (при условии отсутствия ДТП).

Об этом сообщили в "Укравтопроме". Аналитики зафиксировали, что в течение октября 2026 года украинский автопарк пополнили почти 5,2 тыс. легковых машин с пробегом американского происхождения, что на 10% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ситуация на авторынке

Несмотря на общее снижение объемов регистраций, запросы отечественных водителей распределились между разными типами силовых установок достаточно предсказуемо. Безусловным лидером предпочтений остается традиционный двигатель внутреннего сгорания, который обеспечил почти половину октябрьского импорта.

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В целом распределение долей по типу топлива среди подержанных "американцев" в октябре выглядело так:

  • бензиновые машины – 45%;
  • электромобили – 36%;
  • гибридные модели – 14%;
  • дизельные авто – 3%;
  • машины с газобаллонным оборудованием (ГБО) – 2%.

Помимо топливных предпочтений, статистика фиксирует и возрастные параметры ввезенного транспорта. Средний возраст легковых автомобилей из США, получивших украинскую регистрацию в октябре, составляет 5,6 года.

Изменение тенденций

В целом электромобили, доминировавшие среди покупок во второй половине 2025 года, в начале 2026-го начали терять свои позиции. Этому есть логичное объяснение.

1 января в Украине прекратила действовать многолетняя льгота, освобождавшая импорт и поставки электромобилей от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), который составляет 20% от стоимости автомобиля. Кроме того, в 2026 году существенно выросли тарифы на публичных зарядных станциях.

В результате украинцы были вынуждены отказаться от электрокаров с высокой стоимостью растаможки в пользу гибридных и классических бензиновых автомобилей, которые заняли больше половины рынка.

Какие модели стали самыми популярными

Несмотря на то, что в целом лидирует бензиновый сегмент, в модельном рейтинге верхние строчки уверенно заняли американские электрокары. Пятерка самых востребованных подержанных авто из США в октябре сложилась так:

  • Tesla Model Y – 596 шт.;
  • Tesla Model 3 – 483 шт.;
  • Ford Escape – 469 шт.;
  • BMW X3 – 309 шт.;
  • BMW X5 – 296 шт.

Стоимость самого популярного подержанного автомобиля из США на одном из самых популярных автопорталов зависит от ряда параметров – в частности, от состояния, пробега и т. д. Так, по состоянию на 12 ноября Tesla Model Y возрастом до 5 лет, не побывавшую в ДТП, можно купить за:

  • 17 300 долларов (2022 г. в., с пробегом 271 тыс. км);
За сколько можно купить подержанную Tesla Model Y

За сколько можно купить подержанную Tesla Model Y. Источник: auto.ria.ua

  • 19 490 долларов (2021 г. в., с пробегом 89 тыс. км);
Сколько стоит Tesla Model Y

Сколько стоит Tesla Model Y. Источник: auto.ria.ua

  • 25 000 долларов (2023 г. в. с 131 тыс. км пробега);
Цены на Tesla Model Y в Украине

Цены на Tesla Model Y в Украине. Источник: auto.ria.ua

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2027 года украинцам, которые решат продать недавно зарегистрированный автомобиль, мотоцикл или мопед, придется платить 23% налога. Нулевая ставка будет действовать только для транспорта, который находился в собственности продавца не менее 183 дней. 

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