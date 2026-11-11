Украинцы отдают до 20 евро за каждый перевод из Европы: сколько денег можно будет сэкономить

Украинцы, которые отправляют деньги из Европы домой или переводят их европейским контрагентам, могут отдавать за каждую операцию до 20 евро или 1,5% от суммы. После присоединения Украины к единой зоне платежей в евро (SEPA) комиссия снизится до 0-5 евро, а переводы станут значительно быстрее. Это поможет экономить на переводах.

Видео дня

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью народному депутату Ольге Василевской-Смаглюк. Сейчас международные платежи между Украиной и Европой проходят через финансовых посредников, поэтому переводы дорожают и дольше поступают на счет, объяснил он.

Как изменятся переводы после присоединения к SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) – единое европейское платежное пространство с общими правилами для банковских переводов в евро между странами-участницами. Сейчас в него входят 41 страна, а услугами системы пользуются более 500 млн граждан и компаний.

Для украинцев это будет означать, что переводить деньги между Украиной и странами Европы станет дешевле. По оценке Минфина, после присоединения комиссия составит от 0 до 5 евро вместо нынешних значительно более высоких расходов. По словам Марченко, присоединение к SEPA может сэкономить для Украины от 100 до 200 млн евро ежегодно.

Средства будут поступать быстрее, потому что из цепочки переводов исчезнут лишние банки-посредники. Речь идет о безналичных банковских переводах в евро со счета на счет. Обычные карточные переводы и операции в других валютах автоматически в систему не переходят.

РЕКЛАМА

Что это за закон

10 ноября 2026 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14327-д, необходимый для присоединения Украины к SEPA. Теперь документ должен пройти второе чтение, а затем получить подписи спикера и президента.

Марченко подчеркнул: парламенту необходимо завершить работу над необходимыми законодательными изменениями до конца 2026 года. Если этого не сделать, Украина потеряет возможность адаптировать свои правила к действующим европейским требованиям – позднее вступят в силу новые нормы ЕС.

Главные истории дня

Однако даже окончательного принятия законопроекта будет недостаточно, чтобы сразу запустить более дешевые переводы. Украина должна выполнить необходимые условия и пройти процедуру присоединения к SEPA. Европейский платежный совет отдельно одобряет участие каждого финансового учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, решение о присоединении Украины к SEPA также позволит привлечь международную поддержку на сотни миллиардов гривен. Принятие закона является одним из "якорей" программы Ukraine Facility, по которой выделяется финансирование от Евросоюза. Этого также требует Всемирный банк.