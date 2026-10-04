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Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули": почему избавляются от машин

Роман Костюченко
Роман Костюченко
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icon 1,1 т.
Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули"
Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули". Источник: wikipedia.org

За август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Там отметили:

  • Средний возраст отправившегося на "втормет" транспорта составил 25 лет.
  • Т.е., в частности, автомобили попадают под утилизацию только, когда восстановление или перепродажа окончательно теряют экономический смысл.
Які автомобілі українці здають на списання

Які авто українці здають на списання. Источник: Інститут досліджень авторинку

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"Легковые автомобили сформировали 1 662 выбраковки, или 74,2% общего количества. Грузовых автомобилей было 335 или 14,9%. Остальные пришлись на пять других видов... Мотоциклы – 77. Автобусы – 69. Полуприцепы – 38. Прицепы – 31. Мопеды – 29", – говорится в сообщении.

Какие автомобили украинцы утилизируют чаще всего

  • ВАЗ/Lada 2106 – 109 выбраковок.
  • ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85.
  • ВАЗ/Lada 2101 – 80.
  • ВАЗ/Lada 2107 – 67.
  • ВАЗ/Lada 21099 – 53.
  • ВАЗ/Lada 110 – 49.
  • ЗАЗ Таврия – 42.
  • ВАЗ/Lada 2105 – 40.
  • ВАЗ/Lada 2104 – 35.

Где чаще всего украинцы отправляют автомобили на "списание"

Больше всего выбраковок, по данным аналитиков, оформили в Киеве – 224. Далее идут:

  • Харьковская область – 181;
  • Днепропетровская – 169;
  • Киевская – 168;
  • Львовская – 160.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе 2026 года украинцы купили почти 4,7 тыс. подержанных лековых авто, ввезенных из США. Средний возраст таких машин составил 5,7 года. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y.

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