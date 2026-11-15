Украинцы ищут "запасные" квартиры: где самый большой спрос

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Северная Ирландия – Украина: хронология и результат матча Лиги нацийСеверная Ирландия – Украина: хронология и результат матча Лиги нацийДТП с пожаромНа трассе Харьков – Киев произошло масштабное ДТП: движение полностью парализовано, горели автоВоскресенка – наша! Украинские военные опровергли фейк россиян о захвате населенного пункта в Запорожской областиВоскресенка – наша! Украинские военные опровергли фейк россиян о захвате населенного пункта в Запорожской областиКлиентам Приватбанка советуют заменить картыКлиентам Приватбанка советуют заменить карты: кому следует прийти в отделениеЭти знаки зодиака самые верные: они влюбляются раз и на всю жизньЭти знаки зодиака самые верные: они влюбляются раз и на всю жизньВ Мали погибли 300 россиян: они могли быть наемниками ЧВК "Вагнер" и "Африканского корпуса"В Мали погибли 300 россиян: они могли быть наемниками ЧВК "Вагнер" и "Африканского корпуса"Сколько нужно времени, чтобы восстановить движение метро по Южному мосту в Киеве: министр назвал срокСколько нужно времени, чтобы восстановить движение метро по Южному мосту в Киеве: министр назвал срок"Помощь Украине – это защита Франции!" Макрон призвал помешать новой авантюре Путина"Помощь Украине – это защита Франции!" Макрон призвал помешать новой авантюре ПутинаСборная Украины проиграла Северной Ирландии и получила большие проблемы перед отбором на Евро-2028. ВидеоСборная Украины проиграла Северной Ирландии и получила большие проблемы перед отбором на Евро-2028. ВидеоШахедАрмия РФ ударила по объекту инфраструктуры на Черниговщине: есть погибшие и раненые
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Украинцы ищут "запасные" квартиры: где самый большой спрос

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
114
Украинцы ищут "запасные" квартиры
Украинцы ищут "запасные" квартиры. Источник: Freepik

Украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. При чем, часто рассматривая их как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.

Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец. Она отметила, что прежде всего, переезжать готовы жители:

  • Киева и области;
  • Харькова;
  • Днепра;
  • Запорожья.

"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. Доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".

Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
2,2 т.
Украинцы массово скупают старые авто: какая цена самой популярной модели
2,2 т.
Украинцы массово скупают старые авто: какая цена самой популярной модели
Роман КостюченкоРоман Костюченко
1,1 т.
В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
1,1 т.
В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм
Александр ЛитвинАлександр Литвин
1,0 т.
В Украине неожиданно упали цены на бензин: сколько теперь стоит литр
1,0 т.
В Украине неожиданно упали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

"Хроническое состояние неопределенности и ужасные последствия вражеских атак могут все чаще побуждать граждан, имеющих финансовую возможность, к изменению места жизни", – резюмировала экспертка.

Украинцы ищут "запасные" квартиры

В целом же, все больше украинцев ищут жилье, которое можно будет быстро использовать в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Так:

  • Для одних такая квартира станет новым постоянным местом проживания.
  • Для других – резервным жильем, куда можно будет перевезти семью или временно переехать.

При этом если еще несколько лет назад приобретение второй квартиры чаще всего рассматривалось как инвестиция или способ получения дохода от аренды, то сейчас ситуация кардинально изменилась. "Систематические ракетно-дроновые обстрелы все более заметно влияют на поведение покупателей на первичном рынке жилья", – резюмировала Бигунец.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина испытывает большие трудности с жилищным фондом. Нине в стране насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.

Похожие темы
Российские обстрелыУкраинанедвижимостьрынок недвижимостижилье
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!