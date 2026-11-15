Украинцы ищут "запасные" квартиры: где самый большой спрос

Украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. При чем, часто рассматривая их как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец. Она отметила, что прежде всего, переезжать готовы жители:

Киева и области;

Харькова;

Днепра;

Запорожья.

"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. Доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".

"Хроническое состояние неопределенности и ужасные последствия вражеских атак могут все чаще побуждать граждан, имеющих финансовую возможность, к изменению места жизни", – резюмировала экспертка.

Украинцы ищут "запасные" квартиры

В целом же, все больше украинцев ищут жилье, которое можно будет быстро использовать в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Так:

Для одних такая квартира станет новым постоянным местом проживания.

Для других – резервным жильем, куда можно будет перевезти семью или временно переехать.

РЕКЛАМА

При этом если еще несколько лет назад приобретение второй квартиры чаще всего рассматривалось как инвестиция или способ получения дохода от аренды, то сейчас ситуация кардинально изменилась. "Систематические ракетно-дроновые обстрелы все более заметно влияют на поведение покупателей на первичном рынке жилья", – резюмировала Бигунец.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина испытывает большие трудности с жилищным фондом. Нине в стране насчитываются десятки тысяч "хрущевок" – многоквартирных домов, которые начали строит в конце 1950-х годов. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов, по последним данным, происходить не будет.

Главные истории дня