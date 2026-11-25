В Украине планируют объединить все государственные, региональные и местные жилищные программы на одной цифровой платформе. Такая система включит оцифрованные квартирные очереди, что позволит вести учет граждан, нуждающихся в жилье, и контролировать распределение социальных и служебных квартир.

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Запуск проекта должен стать одной из ключевых задач Министерства развития общин и территорий в 2027 году, на что заложили 152 млн грн. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Как будет работать новая система

Запуск платформы станет частью комплексной реформы жилищной политики. Она объединит информацию обо всех государственных, региональных и местных программах, а также операциях с социальным и доступным жильем, что обеспечит прозрачный учет потребностей граждан и отслеживание движения квартирных очередей.

"Все операции с социальным и доступным жильем, все государственные, региональные и местные программы, а также вся информация, касающаяся жилищной политики, будут находиться в единой жилищной информационно-аналитической системе. По сути, мы оцифруем все квартирные очереди, в которых сейчас стоят сотни тысяч украинцев и точное количество которых никто не знает", – пояснила народный депутат.

Такая цифровая система обеспечит администрирование будущей европейской модели социальной аренды, согласно которой плата за жилье для отдельных социально уязвимых категорий граждан не будет превышать 30% совокупного дохода семьи. Разницу покроют целевые государственные субсидии.

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Где планируют строить социальное жилье

По словам Шуляк, прозрачная аналитика позволит масштабировать первые пилотные проекты строительства социального жилья. Они должны стартовать при поддержке Европейского инвестиционного банка во Львове, Житомире и Кропивницком.

"Финансирование в размере 152 миллионов гривен в бюджете на 2027 год позволит заложить технологический фундамент системы, чтобы у государства были точные данные о том, кто стоит в очереди и как распределяется не только социальное, но и служебное жилье", – подытожила депутат.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал и об идеях сноса устаревшего жилого фонда в Украине – для того, чтобы построить на его месте новые дома. По словам Шуляк, это действительно рассматривается, но принудительного выселения жильцов не будет.