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Украинцы не могли отправить или получить посылки: в "Новой почте" произошел масштабный сбой

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read2 мин
icon 3,0 т.
Иллюстрация — почтомат "Новой почты", доставка посылки.
Иллюстрация — почтомат "Новой почты", доставка посылки.
Источник: novaposhta.ua

1 октября в "Новой почте" произошел масштабный технический сбой из-за DDoS-атаки на системы компании – пользователи сообщали о проблемах с входом в приложение, работой личного кабинета, созданием и загрузкой ТТН и API. По состоянию на 18:30 работа сервисов была восстановлена.

Об этом официально сообщила пресс-служба компании. Ранее там заявляли, что ситуация находилась под контролем, ИТ-специалисты противодействовали атаке и уже запустили резервные схемы работы, при этом в работе отдельных сервисов наблюдались временные затруднения.

Масштабний збій в ''Новій пошті''

Масштабний збій в "Новій пошті"

Источник: Facebook

Часть клиентов жаловалась, что вообще не могла войти в свою учетную запись. Другим удавалось пройти авторизацию через сайт, однако после этого отдельные функции оставались недоступными.

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Что не работало у "Новой почты"

По сообщениям пользователей, одна из главных проблем – мобильное приложение. При попытке воспользоваться им клиенты сталкивались с ошибками и не могли войти в свою учетную запись. При этом поступали жалобы и на работу личного кабинета через сайт.

Один из пользователей сообщил, что авторизация в веб-кабинете прошла успешно, однако создать товарно-транспортную накладную (ТТН) или загрузить список накладных было невозможно.

Также сообщалось о проблемах с API "Новой почты". Это могло повлиять, в частности, на сторонние сервисы и бизнес-системы, которые интегрированы с инфраструктурой почтового оператора и используют его API для автоматизированной работы с отправлениями.

Пользователи массово обращались к компании

Информация о сбое начала появляться непосредственно под постами "Новой почты" в социальных сетях. Пользователи спрашивали, почему не работает приложение и личный кабинет. Другие подтверждали, что сталкиваются с аналогичными проблемами.

Один из клиентов написал: "Также не работают приложения, личный кабинет через сайт (авторизация – в порядке, создание ТТН и загрузка списка ТТН – нет), API тоже не работает". На одно из обращений представители "Новой почты" ответили, что проверят информацию и сообщат пользователю о результатах.

Впоследствии представители компании обнародовали причины сбоя и указали, что в настоящее время на системы совершается DDoS-атака.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Новая почта" меняет подход к работе во время воздушных тревог. Компания будет приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов в случае официальной тревоги, но в будущем сможет остановить работу конкретного объекта и без объявления тревоги – если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную угрозу.

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