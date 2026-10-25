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Украинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не много

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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В мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не много
В мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не много. Источник: Pixabay

Стоимость мобильного тарифа в 400 грн не должна считаться высокой – ведь, считают в операторе Vodafone, украинцы могут больше тратить денег, к примеру, на кофе. При этом там признают: тарифы приносят компании реальную прибыль, однако без этого, утверждается, оператор не смог бы обеспечивать связь во время блекаутов.

Дело в том, рассказала ранее CEO Vodafone Ольга Устинова, что при маржинальности оператора в около 50%, более 33% из них идут на развитие и поддержку сети. Т.е., отмечает она,:

  • Если бы Vodafone не зарабатывал на тарифах, то не смог бы покупать генераторы.
  • В связи с этим, подчеркнула она, стоимость мобильной связи в Украине обоснована.
  • При чем, даже, когда речь идет о дорогих тарифах – поскольку, к примеру, 400 грн в месяц "это цена трех-четырех чашек кофе в Киеве".

"За эти деньги мы предоставляем множество услуг в течение целого месяца. Невероятный объем трафика, безлимитный голос, возможность пользоваться услугой "Роуминг как дома" за рубежом без дополнительных оплат... Я не считаю, что эта цена настолько критична, что люди не могут ее оплатить", – считает Устинова.

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Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора

В то же время, в сентябре 2026 года украинцы провели 33 077 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара" – его покинули 11 943 абонента.

От Vodafone ушли 11 686 абонентаов. А кроме того:

  • lifecell покинули 9 327 абонентов.
  • "Интертелеком" – 73;
  • "ТриМоб" – 48.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 14 250 случаях.

На "Киевстар" в сентябре перенесли 9 992 номера. А кроме того:

  • на Vodafone – 8 789;
  • на "Интертелеком" – 33;
  • на "ТриМоб" – 13.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого он будет отключен. Однако не у всех абонентов – только тех, кто не проводить по своему номеру оплаты покупок пакетов услуг.

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