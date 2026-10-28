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Украинцы массово выходят на работу в стране ЕС: какая ситуация на рынке труда

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
2,1 т.
Сколько украинцев нашли работу в Германии
Сколько украинцев нашли работу в Германии. Источник: Freepik

Граждане Украины активно выходят на рынок труда в Германии – за год официально трудоустроенных украинцев стало на 63 тыс. человек больше. При этом среди них снижается доля получателей базовой социальной помощи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский экономист, доктор экономических наук и доктор управления бизнесом Александр Костюк. Он отметил, что в целом на немецком рынке труда наблюдается противоположная картина.

Украинцы на рынке труда Германии

По данным немецкого Института исследований рынка труда и профессий (IAB), трудовые показатели украинских мигрантов в ФРГ продемонстрировали следующую динамику:

  • в июле 2026 года в Германии были трудоустроены 409,7 тысячи украинцев (на 63 тысячи человек, или 18,3%, больше, чем в июле 2025 года);
  • в целом за этот же период занятость в Германии сократилась на 180 тысяч человек;
  • доля работающих среди трудоспособных украинцев выросла с 36,2% до 39,9%;
  • в сентябре 2026 года количество зарегистрированных безработных сократилось до 206,5 тысячи человек (на 4,6% меньше по сравнению с прошлым годом), а расчетный уровень безработицы снизился с 39,3% до 33,9%.
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"Это означает, что украинцы все чаще становятся не только социальной группой, нуждающейся в поддержке, но и реальным резервом немецкого рынка труда. Немцы знают, что им нужно от Украины – люди", – отмечает Костюк.

Как обстоят дела с выплатами

Несмотря на позитивные тенденции трудовой адаптации, объем социальной нагрузки на немецкий бюджет остается ощутимым:

В июне 2026 года базовую социальную помощь SGB II получали 636,9 тысячи украинцев. При этом доля получателей выплат среди общей численности украинской общины впервые опустилась ниже половины – с 56,1% до 49,9%.

Всего по состоянию на август 2026 года в Германии проживали 1,432 миллиона граждан Украины. В январе-июле украинцы обеспечили 13% всего первичного миграционного притока в ФРГ, заняв первое место среди всех иностранных граждан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Германии ужесточили требования к сдаче языкового теста мигрантами (в том числе гражданами Украины). Уже с 1 ноября экзамен нельзя будет сдать, если хотя бы одна из его частей выполнена неудовлетворительно.

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