Украинцы массово скупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В октябре 2026 года украинцы купили украинцы купили 22,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто. Средний возраст таких машин составил 8,6 года. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 971 единица. Приобрести такую машину в Украине можно как за 14 800, так и 45 000 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 51%;

электромобили – 20%;

авто на дизеле – 16%;

гибриды – 10%;

автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 800 штук;

NISSAN Rogue – 733 штуки;

AUDI Q5 – 698 штук;

SKODA Octavia – 650 штук;

RENAULT Megane – 604 штуки;

TESLA Model Y – 603 штуки;

NISSAN Leaf – 524 штуки;

TESLA Model 3 – 491 штука;

FORD Escape – 469 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 92 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 14 800 долларов.

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Машину 2024 г. в. с 17 тыс. км пробега можно купить за 29 999 долларов.

Авто 2023 г. в. с 29 тыс. км пробега продают за 45 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в октябре украинцы приобрели около 4,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,4% больше, чем было в сентябре. Самой популярной моделью же стала SKODA Kodiaq – таких было приобретено 245 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,769 млн грн.

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