Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В октябре 2026 года украинцы провели 32 084 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

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Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце "Киевстар" покинули 11 880 абонентов.

От Vodafone ушли 10 713 абонентов. А кроме того:

lifecell покинули 9 364 абонентов.

"Интертелеком" – 78;

"ТриМоб" – 49.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 13 315 случаях.

На "Киевстар" в октябре перенесли 9 852 номера. А кроме того:

на Vodafone – 8 863;

на "Интертелеком" – 49;

на "ТриМоб" – 5.

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Таким образом, констатируется, несмотря на существенное количество уходов, lifecell все равно сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 3 951 новое подключение.

Украинцам отключают мобильные номера

В то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого он будет отключен. Однако не у всех абонентов – только тех, кто не проводить по своему номеру оплаты покупок пакетов услуг.

Как рассказали в самом операторе, в целом, период действия номера делится на 2 этапа. Так:

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Первый этап будет действовать в течение 274 дней.

Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановленное на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" ввел новый контрактный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" с фиксированной абонплатой 370 грн в месяц. Его могут подключить украинцы от 55 лет, в частности пенсионеры (в зависимости от стажа пенсионный возраст в Украине начинается с 60 лет), и люди с инвалидностью.