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Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

Роман Костюченко
Роман Костюченко
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Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора
Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора. Источник: Pixabay

В сентябре 2026 года украинцы провели 33 077 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце "Киевстар" покинули 11 943 абонента.

Украинцы массово переносят свои мобильные номера с одного оператора на другой

Украинцы массово переносят свои мобильные номера с одного оператора на другой. Источник: НКЭК

От Vodafone ушли 11 686 абонентаов. А кроме того:

  • lifecell покинули 9 327 абонентов.
  • "Интертелеком" – 73;
  • "ТриМоб" – 48.
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Украинцы активно покидают Vodafone и ''Киевсар''

Украинцы активно покидают Vodafone и "Киевсар". Источник: НКЭК

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 14 250 случаях.

На "Киевстар" в сентябре перенесли 9 992 номера. А кроме того:

  • на Vodafone – 8 789;
  • на "Интертелеком" – 33;
  • на "ТриМоб" – 13.
Чаще всего украинцы переносят мобильные номера на lifecell

Чаще всего украинцы переносят мобильные номера на lifecell. Источник: НКЭК

Таким образом, констатируется, несмотря на существенное количество уходов, lifecell все равно сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 4 923 новых подключений.

Украинцев будут "отключать" от мобильной связи?

В то же время, в случае привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам отдельные абоненты этих мобильных операторов рискуют отстаться без связи. Речь, объяснили в экспертной среде, о тех, кто не захочет идентифицировать свои "симки".

Впрочем, констатируется, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует, а потому пока украинцам опасаться нечего. Дело в том, объяснил OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, что:

  • Подобное решение может быть только политическим – то есть, без попытки договориться с участниками рынка.
  • А они, по его словам, "будут пытаться противодействовать принятию этого решения".

Основания же для такого решения, по его словам, могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстара" составляет 365 дней. После этого при условии, что по нему не проходят оплаты покупок пакетов услуг,номер будет отключен.

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