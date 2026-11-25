В октябре общая сумма вкладов украинцев и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в банках выросла на 13,3 млрд грн и на 1 ноября составила 1,79 трлн грн, однако гривневые депозиты за месяц сократились на 1,5 млрд грн, тогда как валютные увеличились на 14,8 млрд грн. Большинство сбережений украинцы держат в государственных банках и на счетах до востребования, а во время военного положения действует гарантия возмещения 100% вклада.

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Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Наибольший прирост обеспечили сбережения в иностранной валюте.

Сколько денег украинцы держат в банках

По данным Фонда гарантирования вкладов, на начало ноября общий объем депозитов населения и ФОП в банках Украины составил 1 792,9 млрд грн. За месяц этот показатель увеличился на 13,3 млрд грн, что свидетельствует об общем росте объема банковских сбережений.

Однако, если рассматривать структуру депозитов по валютам, ситуация отличается. Украинцы стали активнее накапливать средства в иностранной валюте, тогда как гривневые сбережения несколько сократились. По состоянию на 1 ноября в национальной валюте украинцы хранили 1 170,9 млрд грн.

За октябрь эта сумма уменьшилась на 1,5 млрд грн. В то же время вклады в иностранной валюте в гривневом эквиваленте достигли 622 млрд грн, увеличившись за месяц на 14,8 млрд грн. Таким образом, прирост валютных сбережений оказался значительно больше сокращения гривневых.

В какой валюте украинцы хранят деньги

На 1 ноября большая часть банковских сбережений украинцев была размещена в гривне. Национальная валюта составляла примерно 65,3% от общего объема депозитов, тогда как валютные сбережения занимали около 34,7%.

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При этом именно валютные счета стали основным источником прироста банковских сбережений в октябре. За месяц объем таких средств увеличился на 14,8 млрд грн, тогда как гривневые депозиты сократились на 1,5 млрд грн. То есть, несмотря на то что гривна остается основной валютой хранения средств в банках, в течение октября украинцы наращивали именно валютные сбережения.

Сколько денег украинцы держат на депозитах

По размеру сбережений наибольшую долю занимают вклады от 10 до 200 тыс. грн – на них приходится 25,66% общей суммы средств в банках. Еще 20,78% денег украинцы хранят на счетах с суммами от 200 тыс. до 600 тыс. грн, а 10,61% – от 600 тыс. до 1 млн грн.

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В то же время значительные средства сосредоточены на счетах с более крупными суммами. Вклады от 1 млн до 2 млн грн составляют 12,96% общего объема, от 2 млн до 4 млн грн – 10,54%, а от 4 млн до 5 млн грн – 2,81%. Еще 16,64% всех сбережений приходится на депозиты свыше 5 млн грн.

Таким образом, наибольшая доля банковских сбережений приходится на относительно небольшие депозиты до 200 тыс. грн, однако значительный объем средств сосредоточен и на счетах более состоятельных вкладчиков. В частности, депозиты свыше 5 млн грн составляют большую долю, чем вклады от 1 млн до 2 млн грн или от 2 млн до 4 млн грн.

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Большая часть сбережений населения сосредоточена в банках с государственным капиталом. По состоянию на 1 ноября 2026 года на них приходилось 59,56% всех вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования. Еще 23,06% средств украинцы хранили в банках с частным капиталом, а 17,38% – в банках иностранных банковских групп.

Таким образом, государственные банки остаются основным местом хранения денег населения – на них приходится почти три пятых общего объема депозитов. Частные банки и учреждения с иностранным капиталом вместе аккумулируют немного больше 40% сбережений украинцев.

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Украинцы не спешат размещать деньги на долгосрочных депозитах

Еще одна особенность банковских сбережений – значительная доля средств, которые клиенты могут забрать в любой момент. По состоянию на 1 ноября 2026 года 71,14% всех вкладов составляли депозиты до востребования, то есть средства без фиксированного срока хранения. На срочные депозиты приходилось 28,86%.

Если рассматривать именно срочные вклады, то 17,32% общей суммы депозитов приходилось на средства со сроком погашения до трех месяцев, 7,01% – от трех до шести месяцев, 3,89% – от шести месяцев до года. Депозиты со сроком более года составляли всего 0,64% от общей суммы сбережений.

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Подавляющее большинство денег остается на счетах, которыми вкладчики могут распоряжаться, не дожидаясь окончания депозитного договора, тогда как долгосрочные сбережения занимают очень небольшую долю банковского портфеля.

Сколько денег держат в банках предприниматели

Отдельно Фонд гарантирования вкладов выделяет сбережения физических лиц-предпринимателей. По состоянию на 1 ноября 2026 года ФЛП составляли 3,2% от общего числа вкладчиков, но на них приходилось 11,7% от всей суммы депозитов.

Общий объем средств предпринимателей в банках вырос до 209,1 млрд грн, это означает, что, несмотря на небольшую долю ФЛП среди вкладчиков, они хранят в банковской системе значительные суммы. Важно, что вклады физических лиц-предпринимателей также подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц. То есть на них распространяется система защиты средств в случае неплатежеспособности банка в соответствии с действующими правилами.

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Какие гарантии действуют для банковских вкладов украинцев

В Украине действует особый режим гарантирования банковских сбережений. С 13 апреля 2022 года, после вступления в силу соответствующих законодательных изменений, на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения Фонд гарантирования вкладов возмещает 100% суммы депозита физического лица, включая вкладчиков-ФОП, в случае банкротства банка.

После завершения этого переходного периода максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн на одного вкладчика в одном банке. Все банки Украины являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 ноября 2026 года в реестр входили 59 банков.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы продолжают наращивать вложения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Так, по состоянию на 2 ноября 2026 года сумма вложений физических лиц в государственные долговые инструменты достигла 173,1 млрд грн, что стало новым историческим максимумом.