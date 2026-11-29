В октябре 2026 года украинцы купили сразу 4,7 тыс. импортных легковых авто с дизельными двигателями. При этом подавляющее большинство из этого количества пришлось на б/у авто – 3,5 тыс. штук. Самой популярной же моделью стал RENAULT Megane – таких машин было приобретено 302 единицы. Купить же такую в Украине можно как за 8 000, так и 21 800 долларов.

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Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили: новых машин украинцы купили 1,2 тыс. штук.

Какие б/у авто на дизеле самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме RENAULT Megane, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

SKODA Octavia – 269 штук;

NISSAN Qashqai – 238 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 179 штук;

HYUNDAI Santa Fe – 161 штука.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – RENAULT Megane – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. со 180 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 8 000 долларов.

Машину 2022 г. в. с 200 тыс. км пробега можно купить за 15 900 долларов.

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Авто 2021 г. в. с 51 тыс. км пробега продают за 21 800 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в октябре украинцы приобрели около 4,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,4% больше, чем было в сентябре. Самой популярной моделью же стала SKODA Kodiaq – таких было приобретено 245 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,769 млн грн.

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