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Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
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Volkswagen Golf
Украинцы массово покупают старые авто. Источник: Volkswagen

В сентябре украинцы купили украинцы купили 21,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто. Средний возраст таких машин составил 8,7 года. А самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 954 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 16 000, так и 45 000 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

  • львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 52%;
  • электромобили – 18%;
  • авто на дизеле – 16%;
  • гибриды – 11%;
  • автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

  • VOLKSWAGEN Tiguan – 807 штук;
  • AUDI Q5 – 658 штук;
  • SKODA Octavia – 655 штук;
  • NISSAN Rogue – 626 штук;
  • RENAULT Megane – 559 штук;
  • TESLA Model Y – 512 штук;
  • NISSAN Leaf – 484 штуки;
  • TESLA Model 3 – 468 штук;
  • VOLKSWAGEN Passat – 409 штук.
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Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

  • Авто 2021 г. в. со 113 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 16 000 долларов.
Сколько стоит б/у VOLKSWAGEN Golf

Сколько стоит б/у VOLKSWAGEN Golf. Источник: auto.ria

  • Машину 2025 г. в. с 8 тыс. км пробега можно купить за 28 800 долларов.
Купить б/у авто в Украине

Купить б/у авто в Украине. Источник: auto.ria

  • Авто 2023 г. в. с 29 тыс. км пробега продают за 45 000 долларов.
Купить б/у VOLKSWAGEN Golf в Украине

Купить б/у VOLKSWAGEN Golf в Украине. Источник: auto.ria

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

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