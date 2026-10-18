Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
В сентябре украинцы купили украинцы купили 21,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто. Средний возраст таких машин составил 8,7 года. А самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 954 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 16 000, так и 45 000 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 52%;
- электромобили – 18%;
- авто на дизеле – 16%;
- гибриды – 11%;
- автомобили с ГБО – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- VOLKSWAGEN Tiguan – 807 штук;
- AUDI Q5 – 658 штук;
- SKODA Octavia – 655 штук;
- NISSAN Rogue – 626 штук;
- RENAULT Megane – 559 штук;
- TESLA Model Y – 512 штук;
- NISSAN Leaf – 484 штуки;
- TESLA Model 3 – 468 штук;
- VOLKSWAGEN Passat – 409 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2021 г. в. со 113 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 16 000 долларов.
- Машину 2025 г. в. с 8 тыс. км пробега можно купить за 28 800 долларов.
- Авто 2023 г. в. с 29 тыс. км пробега продают за 45 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.
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