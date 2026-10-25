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Украинцы массово покупают старые "американские" авто: какая цена самой популярной модели

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
27
Ford Escape
Украинцы массово покупают старые авто. Источник: Ford

За первые 9 месяцев 2026 года украинцы купили почти 37 тыс. подержанных лековых авто, ввезенных из США. Средний возраст таких машин составил 6,2 года. Самой популярной моделью стала FORD Escape – таких авто было куплено 3 721 единица. Приобрести такое в Украине можно как за 6 800, так и 30 100 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

  • львиную долю рынка б/у машин из США в Украине составили авто на бензине – 53%;
  • электромобили – 26%;
  • гибриды – 14%;
  • авто на дизеле охватили 4% рынка;
  • с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме FORD Escape, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

  • TESLA Model Y – 2 935 штук;
  • TESLA Model 3 – 2 715 штук;
  • BMW X3 – 2 578 штук;
  • NISSAN Rogue – 2 466 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля, ввезенного из США – FORD Escape – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

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  • Авто 2022 г. в. с 40 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 6 800 долларов.
Сколько стоит б/у FORD Escape

Сколько стоит б/у FORD Escape. Источник: auto.ria

  • Машину 2021 г. в. с 205 тыс. км пробега после ДТП можно купить за 12 700 долларов.
Купить б/у авто в Украине

Купить б/у авто в Украине. Источник: auto.ria

  • Авто 2023 г. в. с 45 тыс. км пробега, после ДТП продают за 30 100 долларов.
Купить б/у FORD Escape в Украине

Купить б/у FORD Escape в Украине. Источник: auto.ria

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

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