Украинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жилье

За последние два года украинцы стали одними из самых активных покупателей квартир на одном из самых известных черноморских курортов – в болгарской Варне. Они ищут постоянное жилье, отдавая предпочтение охраняемым новостройкам вдоль морского побережья.

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Как свидетельствуют данные "Блиц", портрет украинского покупателя неоднороден. Это и семьи, и удаленные работники, и узкоспециализированные специалисты, которые стремятся к безопасности и долгосрочным перспективам.

Ситуация на рынке недвижимости Варны

В городе наблюдается бум строительства закрытых жилых комплексов, которые позволяют жить у моря, не отказываясь от комфорта. Вдоль побережья возводятся проекты с бассейнами, зелеными зонами, фитнес-центрами, детскими игровыми площадками и панорамными террасами. Цены в таких комплексах начинаются от 1800 евро за квадратный метр и достигают 2500 евро в самых престижных локациях.

Но все же главной движущей силой на рынке недвижимости остаются местные жители. После пандемии коронавируса трендом стали дома с собственными дворами, а семьи, которые раньше жили в центре или в панельных жилых комплексах, начали искать простор, свежий воздух и собственную землю.

Из-за этого цены на участки на окраинах города за последние три года выросли вдвое – до 180-300 тыс. евро. А за современные энергоэффективные проекты с видом на море просят 350 тыс. евро.

"Рынок недвижимости в Варне переживает один из самых активных периодов за последние годы. Город динамично развивается, окрестные поселения расширяют свои границы, жилые комплексы появляются в большом количестве, а море остается главным фактором выбора", – подчеркивают журналисты.

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Цены на недвижимость

По данным Realistimo, по состоянию на 28 октября медианная цена квартиры в Варне – 1 833 евро, тогда как квартиры – 149 971 евро (при 1829 евро за кв. м). Но цены на жилье сильно различаются в зависимости от района:

Греческий квартал – 3464 евро/кв. м;

Чайка – 2844 евро/кв. м;

центр – 2750 евро/кв. м;

Бриз – 2339 евро/кв. м;

Аспарухово – 1636 евро/кв. м;

Владиславово – 1454 евро/кв. м.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше планируют реформу рынка недвижимости и переписать правила покупки имущества для украинцев и других иностранных граждан. Главная цель правительства – полный перевод документооборота в электронный формат в систему CREWAN.

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