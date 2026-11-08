Украинцы массово покупают дорогие новые авто: сколько стоит самая популярная модель
В октябре украинцы приобрели около 4,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,4% больше, чем было в сентябре. Самой популярной моделью же стала SKODA Kodiaq – таких было приобретено 245 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,769 млн грн.
Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили: всего с начала года в стране было реализовано более 53,5 тыс. новых легковых автомобилей.
Какие новые авто украинцы покупают чаще всего
В целом же, подчеркивается, в октябре-2026 самой популярной "новой" маркой авто среди украинцев стала TOYOTA – таких машин было куплено 693 штуки. В топ-10 также вошли:
- SKODA – 569 штук;
- VOLKSWAGEN – 470 штук;
- RENAULT – 296 штук;
- HYUNDAI – 227 штук;
- BYD – 218 штук;
- SUZUKI – 201 штука;
- MAZDA – 189 штук;
- BMW – 187 штук;
- MERCEDES-BENZ – 153 штуки.
Самой же популярной моделью после SKODA Kodiaq стал RENAULT Duster – таких украинцы купили 227 штук. Далее идут:
- VOLKSWAGEN Touareg – 208 штук;
- TOYOTA RAV-4 – 205 штук;
- HYUNDAI Tucson – 159 штук;
- TOYOTA LC Prado – 139 штук;
- SKODA Octavia – 134 штуки;
- MAZDA CX5 – 125 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 123 штуки;
- BYD Sea Lion 06 – 115 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто
Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – SKODA Kodiaq – зависит от комплектации и версии машины. По данным skoda-auto.ua, самая низкая цена составляет 1,769 млн грн. Стоимость самых дорогих версий этого авто стартует от 2,429 млн грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.