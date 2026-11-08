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Украинцы массово покупают дорогие новые авто: сколько стоит самая популярная модель

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
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Украинцы массово покупают дорогие новые авто
Украинцы массово покупают дорогие новые авто. Источник: infocar.ua

В октябре украинцы приобрели около 4,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,4% больше, чем было в сентябре. Самой популярной моделью же стала SKODA Kodiaq – таких было приобретено 245 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,769 млн грн.

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили: всего с начала года в стране было реализовано более 53,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Какие новые авто украинцы покупают чаще всего

В целом же, подчеркивается, в октябре-2026 самой популярной "новой" маркой авто среди украинцев стала TOYOTA – таких машин было куплено 693 штуки. В топ-10 также вошли:

  • SKODA – 569 штук;
  • VOLKSWAGEN – 470 штук;
  • RENAULT – 296 штук;
  • HYUNDAI – 227 штук;
  • BYD – 218 штук;
  • SUZUKI – 201 штука;
  • MAZDA – 189 штук;
  • BMW – 187 штук;
  • MERCEDES-BENZ – 153 штуки.
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Самой же популярной моделью после SKODA Kodiaq стал RENAULT Duster – таких украинцы купили 227 штук. Далее идут:

  • VOLKSWAGEN Touareg – 208 штук;
  • TOYOTA RAV-4 – 205 штук;
  • HYUNDAI Tucson – 159 штук;
  • TOYOTA LC Prado – 139 штук;
  • SKODA Octavia – 134 штуки;
  • MAZDA CX5 – 125 штук;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 123 штуки;
  • BYD Sea Lion 06 – 115 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – SKODA Kodiaq – зависит от комплектации и версии машины. По данным skoda-auto.ua, самая низкая цена составляет 1,769 млн грн. Стоимость самых дорогих версий этого авто стартует от 2,429 млн грн.

Сколько стоит новая SKODA Kodiaq

Сколько стоит новая SKODA Kodiaq. Источник: skoda-auto.ua

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

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