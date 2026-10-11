Украинцы массово покупают дорогие новые авто: сколько стоит самая популярная модель

В сентябре украинцы приобрели около 4 881 новых легковых автомобилей – существенно при этом нарастив покупку отдельных марок. К примеру, машин TOYOTA было приобретено сразу на 9% больше, чем в это же время годом ранее. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4 – таких было приобретено 340 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,87 млн грн.

Видео дня

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили: всего с начала года в стране было реализовано более 48,6 тыс. новых легковых автомобилей.

Какие новые авто украинцы покупают чаще всего

В целом же, подчеркивается, в сентбяре-2026 самой популярной "новой" маркой авто среди украинцев стала TOYOTA – таких машин было куплено 898 штук. В топ-10 также вошли:

SKODA – 498 штук;

RENAULT – 413 штук;

VOLKSWAGEN – 329 штук;

BYD – 267 штук;

HYUNDAI – 259 штук;

SUZUKI – 210 штук;

BMW – 182 штуки;

MAZDA – 181 штука;

NISSAN – 133 штуки.

Самой же популярной моделью после TOYOTA RAV-4 стал RENAULT Duster – таких украинцы купили 329 штук. Далее идут:

SKODA Kodiaq – 184 штуки;

HYUNDAI Tucson – 165 штук;

BYD Sea Lion 06 – 145 штук;

VOLKSWAGEN Touareg – 140 штук;

TOYOTA Camry – 137 штук;

TOYOTA LC Prado – 119 штук;

SKODA Octavia – 111 штук;

MAZDA CX5 – 108 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – TOYOTA RAV-4 – зависит от комплектации и версии машины. По данным toyota.ua, самая низкая цена на гибрид составляет 1,87 млн грн. Стоимость самых дорогих версий этого авто стартует от 2,39 млн грн.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.

Главные истории дня